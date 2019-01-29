春節房價漲五成！台南每晚破4千全台最貴　高雄相對划算

▲旅遊平台分析熱門城市農曆年節平均房價。（圖／Expedia提供）

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過年規劃走春出遊，除了交通是一個考量重點外，房價也是台灣人選擇旅遊目的地的參考。根據旅遊平台分析統計，2018全台農曆新年平均房價為3,886元，比平常房價高約五成，其中又以台南平均房價最高，每晚4,264元，近來很夯的高雄每晚平均房價則為3,635元，比平時價格漲67％，但仍是全台熱門城市中房價最低的城市。

根據Expedia.com.tw 2018年農曆新年假期飯店訂購數據，台灣農曆新年最夯訂房城市Top 5依序為：台北、台中、高雄、台南、嘉義，其中高雄雖房價漲幅最高，但仍是農曆新年期間最便宜訂房城市，建議若還沒規劃農曆假期的民眾，可以選擇前往高雄，以相對划算的價格享受假期。

此外，Expedia也分享農曆新年期間最熱門的全球訂房城市TOP 5，分別依序為東京、曼谷、大阪、首爾、香港，其中平均房價中最便宜的為首爾，僅需2,985元，最貴房價則為6,540元的香港，提供計畫利用9天連假安排出國旅行的民眾參考。

如果還沒想好過年要到哪裡走春出遊，Expedia也推薦全台6大出遊景點，包括宜蘭「梅花湖風景區」、桃園「大溪老街」、苗栗「勝興車站」、台中新社「古堡花園」、南投「日月潭」和台南「奇美博物館」。除上述提及的熱門走春景點外，另外像桃園「華泰名品城」、台中「世界花卉博覽會」和花蓮「貨櫃屋星巴克」也是新興的走春景點，還沒去過的民眾不妨藉此機會一遊。