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沖繩出海賞鯨體驗　看不到就全額退費！

點評：鯨魚這樣出場好萌！
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▲另一種認識沖繩的方式是賞鯨。

旅遊中心／綜合報導　影、圖／YUNIQUE

到沖繩旅遊吃美食、看海景是必備的，還可以用另一種方式認識沖繩！YUNIQUE《旅遊超爽的！》分享了他們去沖繩賞鯨的經驗，在瘋狂搖晃的小船上尋找鯨魚的蹤跡。

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

▲在那霸機場會看到賞鯨的宣傳單。（圖／YUNIQUE提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

YUNIQUE說，他們在沖繩的那霸機場看到關於賞鯨的傳單，主打「沒看到就全額退款」，而且可以當天預約，於是，就成了他們抵達沖繩的第一個行程。由於YUNIQUE是在那霸機場看到的傳單，所以必須先移動到位在電車旭橋站附近的三重城港內候船室進行報到跟付款，若是需要的人也可以在裡頭一併購買暈船藥。

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

▲▼若是從那霸機場出發，可以搭乘電車到旭橋站，在走路到三重城港內候船室。

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

上船後，工作人員會先請遊客穿上救生衣及發放嘔吐袋，當船開到定點位置後，工作人員會請遊客出船艙，這時候就準備等待鯨魚的現身！在出其不意的時候，便會看到鯨魚尾巴，為了讓遊客看到更多次的鯨魚，船長便會時不時的出現「暴衝」，因此大家坐船時注意要抓穩！

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

▲在候船室除了進行報到及付款外，怕會暈船的遊客也可以購買暈船藥。

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

▲▼在出其不意的時候可以看到鯨魚噴水及露出尾巴。

▲▼沖繩賞鯨。（圖／YUNIQUE提供）

YUNIQUE表示，在船上他們總共看到3、4次左右的鯨魚噴水，整體來說十分有。賞鯨的費用為一個人4500元日幣（約為新台幣1265元），準備前往沖繩玩或是現在在沖繩的朋友，不妨試試這項體驗，不過，很容易暈船的朋友可就要做好心理準備了！

關鍵字： YUNIQUE 賞鯨 沖繩旅遊 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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