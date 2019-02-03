文／七逗旅遊網
每到櫻花季，日本東京、大阪常見的賞櫻景點總是湧入滿滿的人潮，讓人無法好好享受這一季的繽紛。其實，在日本的山陰山陽地區，也有完全不輸給這些地點的賞櫻名勝，而且還不必到處人擠人，想與櫻花來張美美的合照，也不必再辛辛苦苦P掉背景多到爆的閒雜人等囉！
▲漫步在斐伊川堤防櫻花隧道相當愜意。（圖／翔笙旅行社提供）
想在河道旁悠閒散步賞櫻，那你一定會喜歡斐伊川堤防。斐伊川堤防上有條長約2公里的步道，當步道兩旁的櫻花盛開，這裡彷彿被施了魔法，幻化為浪漫的粉色隧道，也就是日文中「桜並木」的景象。
▲津山城花季美景。（圖／翔笙旅行社提供）
古典的日式老城配上櫻花，是定番的春日和風美景！岡山縣唯一入選日本賞櫻百選的津山城（鶴山公園），曾擁有花費12年打造的平山城，但在19世紀末被破壞，留下了距離地面約45公尺高的石牆群。而這裡也成為櫻花季時，眺望整片櫻花海的好地方。2005年整修完畢的「備中櫓」，也讓賞櫻客們重見日式古城風光。
▲鳥取城跡賞櫻。（圖／shutterstock.com提供）
鳥取縣最有名的賞櫻景點，就屬鳥取城跡（久松公園）了，鳥取城跡和津山城一樣，只剩下一些過去遺留下來的城郭遺跡，但特別的是，這裡還有座白色的西式建築「仁風閣」，是過去大正天皇拜訪山陰的居所。花季時，鳥取城跡護城河周遭、公園內都能見到染井吉野櫻、里櫻柔美的身影。另外，鳥取縣代表性的觀光景點─鳥取砂丘，距離鳥取城跡並不遠，在這裡，大面積的砂丘彷彿成了畫布，而天賦異稟的藝術家─風，則在上頭盡情做畫，繪出了美麗的風紋。另外，在這裡也能欣賞到日本海的風景喔！
▲松江城春櫻爛漫。（圖／翔笙旅行社提供）
日本國寶五城之一的松江城，也是受歡迎的賞櫻名勝，這裡還有項特別的體驗─水上賞櫻。到松江城外的護城河堀川搭遊船，環繞已有數百年歷史的古老松江城，點綴在四周的粉色春櫻相當美麗。當船經過堀川上的某4座小橋，因橋身比較低，船夫會降下船篷，乘客們也得跟著趴下身體，是非常獨特的體驗。
▲足立美術館外的日式庭園，像是畫一般優雅。（圖／翔笙旅行社提供）
櫻花之外，山陰山陽地區還有這些經典你不能錯過！和松江城同樣位在島根縣的米其林三星景點─足立美術館，室內不僅存放了許多日本畫、雕刻作品，室外的日式庭園更是件精緻的藝術品，還連續16年榮登日本第一庭園；想脫單，就到日本祈求良緣最靈驗的出雲大社參拜吧！出雲大社最顯眼的就是神樂殿中，重達4.4噸的巨大注連繩，正殿更是最古老的日本神社建築。
▲站在出雲神社神樂殿中，長約13公尺的注連繩下，就算是成人也顯得相當渺小。（圖／翔笙旅行社提供）
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出國賞櫻免人擠人！日本山陰山陽必推賞櫻名勝
文／七逗旅遊網
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