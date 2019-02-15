滑草控必收！全台11處滑草場懶人包　親子旅遊好去處

點評：想去！！！

文、圖／虎虎龍龍*珍太妃



週末郊遊踏青！滑草控大集合，全台11處滑草場、滑草坡景點收錄，大人小孩一起玩嗨週末時光～

中和員山公園

新北超狂特色公園，親子滑草坡大人小孩一起玩，還有20公尺長彩虹磨石子溜滑梯，溜索、盪韆鞦、沙坑，通通免費玩。

八里文化公園露營區

可愛米飛兔在這兒，長長的綠草坡也是家庭親子假日滑草運動的好去處（免費），另可參考台北超夯 福德坑環保復育園區滑草場（免費），開放時間為例假日（週六、日）09：00至12：00及13：00至16：30（春節期間暫停開放）。

四方鮮乳牧場

專屬20歲以下的滑草場，滑草板出租時間以30分鐘為限。

Doo Coffee景觀咖啡廳

喝咖啡、聊是非，這裡也有隱藏版的小型兒童滑草坡（不用另外付費），也是一處苗栗露營區。

新竹統一馬武督渡假會議中心

這裡的滑草場超強！五道又長又阧專業滑草場好刺激，還有坡道溫和的小型滑草坡，入住這裡2天1夜玩的超放電。

山河戀休閒咖啡

都市裡的森林野放，有長長的滑草坡、還有體能山訓場，30分鐘/200元 ，一台限一人乘座，可輪流使用（入園門票另計）。

東勢林場

整座森林就是最歡樂的遊戲場，滑草場、山訓、滑索、溜滑梯，還有溫泉泡腳池，設施一票玩到底。

古坑石頭公園優德親子樂園

可愛滑草場坐上專用滑草車，速度也不慢哦，夏天來這裡還可以玩水、烤肉。

嘉義童年渡假村

古早童玩大回味，大大的彈珠檯、也有滑草坡，大人回味童年、小孩玩的開心。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

超美的日式觀光飯店除了有優美的景色，也有小朋友超喜歡的遊樂設施，滑草坡、射箭、忍者體驗，入住2天1夜還玩不完，也可以安排一日遊入園遊玩。

台東初鹿牧場

優美山景下的超大無邊際滑草坡，費用一次 100/人，有限制次數，限7歲以上。