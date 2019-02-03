春遊瀨戶內海秘境！玩超萌兔島、桃太郎的故鄉

文／七逗旅遊網



想體驗不一樣的日本，那就到瀨戶內海沿岸旅遊吧！瀨戶內海被日本本州、四國、九州環抱，沿岸的城市、景點對國人來說比較陌生，像是兔子控必去的超萌兔島、全日本最古老的鐘錶店、岡山市的米其林星級景點…，馬上預約下趟旅程，讓想玩的心徹底解放！





▲賞櫻得挑對時間！約從3月底到4月初，是岡山後樂園的櫻花季。（圖／翔笙旅行社提供）



自從台灣虎航開通岡山航點後，到岡山旅遊的人潮愈來愈多。來岡山，你一定要知道岡山後樂園、倉敷美觀這兩個超夯景點！這兩個景點可是經過米其林認證的星級景點，其中米其林三星景點岡山後樂園，採用借景式的設計，使岡山城、操山自然地成為庭園中的背景，逛完後樂園，也等於享受了一場跨時代的日式庭園饗宴。春天時，還能在這座別緻的庭園賞櫻。





▲倉敷川兩岸綠柳搖曳，十分愜意。（圖／翔笙旅行社提供）



初次來到米其林二星景點倉敷美觀地區，一定會對白壁灰瓦的街道、貫穿街區的倉敷川及沿岸隨風搖曳的綠柳留下深刻的印象。日式的房舍、西式的美術館同時存在於此，卻一點也不違和，濃濃的文藝氣息也讓這裡成為大受文青們歡迎的景點。





▲吉備津神社長達360公尺的迴廊彷彿沒有盡頭。（圖／shutterstock.com提供）



傳說，岡山是桃太郎的故鄉，據說桃太郎所制伏的魔鬼，就被關在岡山的吉備津神社之中，並發展出能夠占卜吉凶的鳴釜神事。神社中有座可以抽籤的小亭子，四面繪有彩色版的桃太郎故事，隨時都可以重溫桃太郎的劇情。神社正殿旁有條長達360公尺的迴廊，站在廊道上往前看，這條迴廊彷彿沒有盡頭，卻也讓人感受到格外的平靜。





▲古色古香的御手洗老街。（圖／翔笙旅行社提供）



從江戶時代至昭和初期，兩百多年來，海港小鎮御手洗做為瀨戶內海的中繼港口，曾經非常繁榮。現在雖然榮光不再，但依然能見到碼頭、石橋、石垣護岸等海港風光。在御手洗老街逛逛，純樸的日式風景氣氛悠閒。另外，全日本最古老的鐘錶店也在御手洗，想朝聖的鐘錶迷千萬別錯過。





▲大久野島上的兔子不怎麼怕人，有的甚至跟人類十分親近。（圖／翔笙旅行社提供）



對兔子控來說，隨時隨地都能和超萌兔兔相見歡的大久野島，絕對是夢想中的天堂！這座瀨戶內海上的小島曾是日本在二戰期間，用來製作化學武器的秘密基地，在戰爭結束後成了無人島。後來，島上引進了8隻可愛的兔星人，因為島上沒有牠們的天敵，也讓這些兔子們快速的繁殖。這些兔子不怎麼怕人，現在來兔島，每走幾步就可以跟這些可愛的小傢伙打招呼喔！



推薦行程：

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