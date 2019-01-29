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東京最新「隱形列車」3月上路　環景景觀窗、車身反射風景超吸睛

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▲▼西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

▲西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

由世界知名建築家妹島和世設計的西武鐵道全新特急列車「Laview」，現在確定將於3月16日正式上路行駛，這列在未正式亮相前就擁有「隱形列車」美稱的全新列車，近日列車內裝、正式上路時刻表全都正式曝光，從3月16日起，將在池袋線 ・西武秩父線運行。

▲▼西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

▲西武鐵道隱形列車Laview特急列車圓形車頭愈大面積玻璃窗是亮點。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁

西武鐵道全新特急列車「Laview」（ラビュー）委託名世界知名建築家妹島和世設計，以「與沿途風景融為一體」為設計主軸，透過列車銀色鏡面外觀反射沿途風景，讓列車宛如隱形一般，因此又有隱形列車的別稱。

▲▼西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

▲西武鐵道隱形列車Laview特急列車大面積景觀窗。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁

從目前已曝光的列車照片來看，Laview列車外觀為全銀色，圓形車頭採用半徑1500mm的曲面玻璃作為車頭鏡面外觀，是日本國內首次創舉；為了符合「與沿途風景融為一體」的設計概念，載客車廂兩側採用高1.3公尺、寬1.5公尺的大面積玻璃窗，打造出環景景觀氛圍，無論坐在哪一側，都能輕鬆享受窗外風景。

▲▼西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

▲所有座椅下方都設有插座。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁

在座椅部分，與以往較為冰冷感的座椅不同，妹島和世以西武鐵道代表的黃色色彩為設計，放置2-2宛如沙發般的座椅，讓旅客入座後，彷彿被舒適的沙發環抱，座椅頭部位置更設計有頭部靠枕，讓旅客能更加舒適享受旅程時光；同時，所有座位都設有插座，車廂內也有免費WiFi提供商務旅客使用。

西武鐵道表示，全新特急列車「Laview」（ラビュー）將於3月16日正式上路，特急券從2月16日早上7點起開始販售，大人300至700日圓，兒童150至350日圓；未來將取代現行的特急列車Red Arrow號，行駛於池袋線 ・西武秩父線，帶領旅客從東京直奔秩父地區。

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