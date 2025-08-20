ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雅室牛排台中七期店開始試營運　8月底前訂位已滿

▲雅室美國PRIME自然牛紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，繼桃園藝文店後，台中七期店已開始試營運，店址就是已熄燈王品「THE WANG」舊址，並由第一代主廚掌舵。

雅室牛排1994年創立，是台北市經典牛排館之一，2018年曾面臨到房東要收回店面及員工出走危機，同年由二代接班並在仁愛圓環重啟爐灶，2020年在春大直商場開出第2家店。去年品牌迎來30周年之際，也首次跨出大台北，5月在桃園藝文特區設立全台第3家店。

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

18日開始試營運的「台中七期店」為中部首店，店址是已熄燈的王品「THE WANG」舊址，並由第一代主廚掌舵，除了招牌主菜、湯品、前菜、甜點，也會推出台中限定版驚喜菜色。目前已開放線上訂位，8月31日前預約已滿。

雅室牛排除肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，還有蒸烤加拿大龍蝦、伊比利豬里肌、紐西蘭煎小春羊、松露野菇義大利麵等，經典牛排1980元至2280元，主廚精選1280元至2580元。另有680元起的商業午餐，以及3780元起的雙人分享餐、7980元起的3人派對餐。

▲桃園藝文店限定前菜「主廚兒童的回憶」，將小管炙燒封住鮮味，並佐上清爽海菜。（圖／記者黃士原攝）

去年開幕的桃園藝文店，除了吃得到肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，曾為雅室牛排老班底的主廚曾信義（Clark克拉克），透過食材選用、揉合中西料理手法及風味，打造了多款「中西合璧」的新菜單。

繼桃園藝文店之後，雅室牛排昨日也在臉書上公告，今年度的大計畫就是揮軍台中設立灘頭堡，地點就是王品THE WANG舊址，內場會交由第一代主廚掌舵，讓代表雅室特色的牛排在此區域飄香，而湯品、前菜、甚至甜點，也會推出台中限定版驚喜菜色。

▲「日本橋海鮮丼辻半」，在今年情人節前夕推出「彩の刺身重箱」。（圖／記者黃士原攝）

▲彩の刺身重箱。（圖／記者黃士原攝）

2015年起連續9年榮獲日本東京都海鮮丼金賞獎的「日本橋海鮮丼辻半」，在今年情人節前夕推出「彩の刺身重箱」，選用日本松葉蟹肉、蟹膏、干貝、海膽、魚卵、黃魚卵花枝片、鮪魚泥等7種食材，可搭配山葵油醋蛋黃醬油享用，點購就送烤星鰻。8月29日至8月31日來電用餐就送一份永生花禮（數量有限送完為止）。

雅室牛排

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

