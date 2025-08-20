王品「尬鍋」進軍高雄僅1年　餐廳只營業到8/31

▲尬鍋富民店只營業到8/31。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下品牌近年陸續插旗高雄裕誠商圈，先後開了青花驕、尬鍋、就饗、12MINI快煮鍋、享鴨、肉次方、王品牛排，有網友就笑稱「包場的概念」、「王品一條街」，不過其中尬鍋只營業到8月31日，王品僅表示，內部營運調整，所以暫時不營業。

高雄裕誠商圈鄰近漢神巨蛋、瑞豐夜市，是在地年輕人最愛逛街之處，王品集團看好商圈堅強食力，富民路、裕誠路口共計有7個集團品牌進駐，提供烤鴨、鐵板燒、牛排等多樣美食，一站式滿足消費者需求，對品牌來說也可發揮行銷群聚效益。不過去年8月才進駐的尬鍋，只營業到8月31日，王品僅表示，內部營運調整，所以暫時不營業。

▲金銀蒜頭蛤蠣雞湯火鍋。（圖／記者黃士原攝）

不過，王品之前就收掉過幾個品牌與門市，主要採取「品牌收斂」與「資源聚焦」雙營運策略，持續優化品牌結構，聚焦高潛力餐飲事業，並把經營重心集中於已具市場規模、月營收破億元且具成長動能強勁品牌，該地點有可能會有其他品牌進駐。

▲尬鍋自助吧可無限取用。（圖／記者黃士原攝）

尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，有剝皮辣椒雞湯火鍋、金銀蒜頭雞湯火鍋、辣G麻辣雞湯火鍋、酒香薑煸麻油雞湯火鍋，以及經典石頭火鍋，個人鍋339元起。除了經典石頭火鍋之外，其他4種雞鍋都還能搭牛豬雞及海鮮，消費者可以根據個人喜好任意搭配肉類。除了即將熄燈的高雄富民店，全台還有台北西門店、台北南京東店、桃園中壢元化店、嘉義垂楊店。

▲澳門贏到足已歇業，上圖為正宗卜卜蜆鍋。（圖／記者黃士原攝）

另外，主打原盅冬瓜粥、正宗卜卜蜆等順德風味粥底火鍋「澳門贏到足」，自2021年9月開幕至今即將屆滿4周年，不過餐廳已於8月15日歇業，讓粉絲扼腕說「有好多回憶的地方」。

熱愛美食旅遊的陳正耀與楊淳嵐選派台灣廚藝團隊赴澳門拜師學藝，將原盅冬瓜粥、正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝及順德大盤魚等順德粥底火鍋帶回台灣，2021年創立「澳門贏到足」，除了有正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝、順德大盤魚、原盅冬瓜粥海鮮總匯，還有WASABI手撕雞、脆辣雞私房菜。