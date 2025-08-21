ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北+台中「10單身友善餐廳」鰻魚、爐端燒都有　預付300折600元

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲日本橋玉井（米其林餐盤）是東京唯一海外分店，主打職人直火鰻魚料理。（圖／FunNow提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「一個人吃飯」從來不該是委屈。以下專為單身食客精選台北、台中10間約會級高質感餐廳，從日式爐端燒、米其林星鰻料理到人氣燒肉館應有盡有，即便單人用餐，也能在獨處空間中找到儀式感。透過FunNow預訂，還能以5折起優惠享用豐盛餐點。

【台北精選】 
 日本橋玉井（米其林餐盤）： 東京唯一海外分店，主打職人直火鰻魚料理，吧檯獨坐也能感受專屬款待。優惠：預付500元折抵，加贈一品料理。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲Range Bistrokaya能近距離欣賞主廚鐵板料理表演。
Range Bistrokaya 鐵板廚房餐廳：近距離欣賞主廚鐵板料理表演，體驗專屬的五感節奏。優惠：預付500元折抵加贈末日雞翅。

漾波酒食処：低調木質氛圍，適合小酌與靜心用餐。優惠：預付300元折抵600元。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲咖啡弄站前店預付180元可以折抵360元。
咖啡弄 站前店：下午茶與熱壓三明治，鬧中取靜的悠閒選擇。優惠：預付180元折抵360元。

雞湯大叔 敦北店：雞湯大叔在捷運小巨蛋附近開的第5家分店，湯頭是精華，除了蔬果雞湯，還有白蘭地燉雞湯可選。優惠：預付238元折抵330元。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲樂樽爐端燒以炭火現烤、日式清酒佐餐。預付800元折抵，加贈起司串燒。
樂樽爐端燒：炭火現烤、日式清酒佐餐。優惠：預付800元折抵，加贈起司串燒。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲石石鍋創預付300元折抵，加贈月見雞絲雞油拌飯。
石石鍋創：一人一鍋，蔬果湯底搭配精緻肉盤。優惠：預付300元折抵，加贈月見雞絲雞油拌飯。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲火火燒肉販賣所公益總店單人也能自在大口吃肉。

【台中推薦】
 火火燒肉販賣所 公益總店：份量豪邁、氣氛熱鬧，單人也能自在大口吃肉。優惠：預付1,000元折抵，加贈赤身腿內肉。

Chill咖西式小館：在家常氛圍下提供手作義式料理。優惠：FunNow獨家訂金優惠。

▲FunNow推薦單人友善餐廳。（圖／FunNow提供）

▲DRINKTOPIA是城市裡的微醺角落，為單身者準備的專屬小酌空間，預付250元折抵500元。
DRINKTOPIA：城市裡的微醺角落，為單身者準備的專屬小酌空間。優惠：預付250元折抵500元。

關鍵字： 台北市美食 美食雲 台中美食 單身友善餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

推薦閱讀

嘉義新景點「海賊庄」開幕　500萬片馬賽克建物吸睛

嘉義新景點「海賊庄」開幕　500萬片馬賽克建物吸睛

3大披薩店最新優惠一次看

3大披薩店最新優惠一次看

開到凌晨5點！礁溪宵夜自助餐

開到凌晨5點！礁溪宵夜自助餐

「10單身友善餐廳」預付300折600元

「10單身友善餐廳」預付300折600元

故宮「肉形石」首度前進東台灣

故宮「肉形石」首度前進東台灣

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

沙巴美人魚島自由行懶人包！

沙巴美人魚島自由行懶人包！

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

雅室牛排台中七期店試營運

王品「尬鍋」只營業到8/31

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

大稻埕煙火今「雙倍施放」至600米寬

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

嘉義新景點「海賊庄」開幕　500萬片馬賽克建物吸睛

3大披薩店最新優惠一次看

開到凌晨5點！礁溪宵夜自助餐

「10單身友善餐廳」預付300折600元

故宮「肉形石」首度前進東台灣

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

沙巴美人魚島自由行懶人包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366