台北+台中「10單身友善餐廳」鰻魚、爐端燒都有　預付300折600元

▲日本橋玉井（米其林餐盤）是東京唯一海外分店，主打職人直火鰻魚料理。（圖／FunNow提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「一個人吃飯」從來不該是委屈。以下專為單身食客精選台北、台中10間約會級高質感餐廳，從日式爐端燒、米其林星鰻料理到人氣燒肉館應有盡有，即便單人用餐，也能在獨處空間中找到儀式感。透過FunNow預訂，還能以5折起優惠享用豐盛餐點。

【台北精選】

日本橋玉井（米其林餐盤）： 東京唯一海外分店，主打職人直火鰻魚料理，吧檯獨坐也能感受專屬款待。優惠：預付500元折抵，加贈一品料理。

▲Range Bistrokaya能近距離欣賞主廚鐵板料理表演。



Range Bistrokaya 鐵板廚房餐廳：近距離欣賞主廚鐵板料理表演，體驗專屬的五感節奏。優惠：預付500元折抵加贈末日雞翅。

漾波酒食処：低調木質氛圍，適合小酌與靜心用餐。優惠：預付300元折抵600元。

▲咖啡弄站前店預付180元可以折抵360元。



咖啡弄 站前店：下午茶與熱壓三明治，鬧中取靜的悠閒選擇。優惠：預付180元折抵360元。



雞湯大叔 敦北店：雞湯大叔在捷運小巨蛋附近開的第5家分店，湯頭是精華，除了蔬果雞湯，還有白蘭地燉雞湯可選。優惠：預付238元折抵330元。

▲樂樽爐端燒以炭火現烤、日式清酒佐餐。預付800元折抵，加贈起司串燒。



樂樽爐端燒：炭火現烤、日式清酒佐餐。優惠：預付800元折抵，加贈起司串燒。

▲石石鍋創預付300元折抵，加贈月見雞絲雞油拌飯。



石石鍋創：一人一鍋，蔬果湯底搭配精緻肉盤。優惠：預付300元折抵，加贈月見雞絲雞油拌飯。

▲火火燒肉販賣所公益總店單人也能自在大口吃肉。



【台中推薦】

火火燒肉販賣所 公益總店：份量豪邁、氣氛熱鬧，單人也能自在大口吃肉。優惠：預付1,000元折抵，加贈赤身腿內肉。



Chill咖西式小館：在家常氛圍下提供手作義式料理。優惠：FunNow獨家訂金優惠。

▲DRINKTOPIA是城市裡的微醺角落，為單身者準備的專屬小酌空間，預付250元折抵500元。



DRINKTOPIA：城市裡的微醺角落，為單身者準備的專屬小酌空間。優惠：預付250元折抵500元。