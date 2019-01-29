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強勢回歸！7公尺巨大地球重返新竹　拍照打卡超吸睛

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▲新竹過好年的藝術裝置。（圖／新竹市政府提供）

▲巨大地球裝置藝術《蓋亞》。（圖／新竹市政府提供）

記者于佳云／綜合報導

幸福廣場前幾日出現一顆在空中漂浮、直徑七公尺的巨大地球，馬上引起路過民眾關注，成了最夯打卡點。沒想到才剛掛上沒幾天，這顆巨大地球就面臨新竹強風，市府不得已緊急消風處理。而在昨（28）日早上，這顆裝置藝術作品終於修復完成重新高掛幸福廣場，市政府也強調地球已加強固定，請民眾不用擔心。

▲「漂浮地球」一晚就消風？　誤會了！新竹風太嚇人暫時「瘦身」保護它啦。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲蓋亞前幾日短暫消風休息。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

配合2019新竹過好年藝術燈節，市府在護城河沿線打造六件藝術作品，幫含太空梭、月球人、小豬太空人，全是科幻主題。當中，由英國藝術家路克・傑朗姆創作的巨大地球《蓋亞》更是特別吸睛。市府表示，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球。

▲新竹燈節地球燈飾蓋亞。（圖／翻攝自Facebook／新竹市 新鮮事）

▲重新懸掛上的地球成了最夯打卡點。（圖／翻攝自Facebook／新竹市 新鮮事）

由於《蓋亞》是充氣球，導致在掛上後一晚就不敵新竹的強勁風力而被迫「消風」，讓不少市民大呼可惜，不過當時市府也承諾會在風勢較小時重新掛上這顆大地球，讓大家仍有機會拍照打卡。而在緊急搶修兩天後，昨日市府就在官方粉絲團上po上照片公告「蓋亞強勢回歸」，並表示已做了加強固定，請大家不用擔心。

▲新竹過好年藝術燈節。（圖／新竹市政府提供）

▲過年就到幸福廣場來拍照。

迎接農曆新年，新竹市政府「2019新竹過好年」以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，而今年的主角八公尺的「太空豬」主燈也已經登陸城門，25日起還有科技互動藝術作品登陸護城河岸，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。

關鍵字： 新竹旅遊

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