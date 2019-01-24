新竹最新打卡點「漂浮地球」　直徑7公尺夜晚還會發光

▲新竹過好年藝術裝置銀河探險樂園。（圖／新竹市政府提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

新竹出現了一處超酷打卡點，幸福廣場近期在空中漂浮了一顆直徑七公尺的巨大地球，不僅巨大外還超擬真，海洋陸地色澤超夢幻，到了夜晚還會發光，其實這是2019新竹過好年的全新藝術裝置，新竹市政府將以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，要讓竹市變身為銀河探險樂園。

▲市長林智堅和漂浮地球拍借位網美照。

2019新竹過好年的藝術裝置，在護城河沿線打造六件藝術裝置，有太空梭、月球人、小豬太空人，全是科幻主題。其中這顆漂浮大球是英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球，新竹不僅有竹科就連裝置藝術也充滿科普教育。

▲小豬太空人燈飾。



▲漂浮地球直徑7公尺超吸睛。

從東門城到幸福廣場，太空主題的大型藝術燈飾將護城河點綴為銀河探險樂園，除了地球還有三件太空飛船組成的《探索紀念》、夜晚向天頂發射光束的《月球太空計畫-太空艙》睛，護城河面的互動燈藝術《光電獸#12 河》、《時間是一道長河》等作品，讓科技與民眾互動。

▲會發光的太空梭。



其實國家太空中心就隱身在竹科裡，知名國產衛星福衛五號也是在竹市發射，科技城主打太空主題，2019年展出一系列科幻藝術燈，策展人杜昭賢表示，這次燈節主題是探索，盼新竹市的大人小孩快樂過好年。另外，燈節將於25日禮拜五晚上六點半於228公園開幕，宇宙人、林瑪黛 MATELIN也將到場開唱。

地址：新竹市北區府後街43號

日期：1／25（五）到2／24（日）