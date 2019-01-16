8公尺太空豬、超大地球燈登陸！新竹藝術燈節25日科幻登場

▲太空豬登陸東門城。（圖／新竹市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

迎接農曆新年，新竹市政府「2019新竹過好年」以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，而今年的主角八公尺的「太空豬」主燈也已經登陸城門，25日起將有科技互動藝術作品登陸護城河岸，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球，市長林智堅邀請民眾把握1月暖冬補助「來去新竹住一晚」，造訪最浪漫的新竹護城河。



「2019新竹過好年」的主燈太空豬已悄悄點亮，粉紅豬手持望遠鏡望向遠方、探索城市的幸福未來，已成竹市最新打卡熱點，25日起以《探索》為主題的藝術燈節正式開展，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品登場，要將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道，25日開幕當天，知名宇宙人樂團也將站台開唱，炒熱年節氣氛。

▲8公尺高的太空豬模樣超萌。



本次年節藝術燈將護城河沿岸打造為太空廊道，其中《蓋亞》格外吸睛，為英國藝術家路克・傑朗姆，向NASA取得地球表面圖像授權，轉印到大型球體上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，夜晚亮燈後，民眾接近觀賞，就彷彿50年前當時太空人由月球俯瞰地球的畫面。

▲超大地球懸掛幸福廣場。



《月球寶寶》是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。林建志的作品《探索紀念》是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。《月球太空計畫-太空艙》將在夜晚時刻向天頂發射光束，為藝術家李承亮收集了多個二手家電，用日常生活物件組裝成太空裝置，象徵以藝術連結日常與宇宙的未知。

▲藝術作品點亮護城河。



兩項互動藝術作品也成燈節亮點，藝術家姚仲涵則沿著河面，打造100公尺長的大型作品《光電獸#12 河》，觀眾可透過發出聲音、敲擊物件，用燈光串傳遞訊息。藝術家蔡宜婷的《時間是一道長河》則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色彩流動，民眾也能利用手機QRcode與作品互動。

▲燈光藝術充滿太空奇幻感。



新竹市政府邀請國人多多利用新竹市的國旅暖冬方案，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，盼新竹市觀光業持續加溫。

新竹過好年藝術燈節

時間：1月25日下午6時起

地點：新竹東門城、護城河周邊