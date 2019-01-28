ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

澳門嗨翻迎新年！花車巡演、絢爛煙火接力登場

ETtoday旅遊雲

▲2019澳門新年活動。（圖／澳門旅遊局提供）

▲澳門新年活動不斷。（圖／澳門旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10日)呈獻大型賀歲活動 「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活票活動，讓各國旅客都能感受熬們的歡樂年味。

農曆新年花車匯演已逐漸成為澳門具代表性的節慶盛事活動之一。今年的花車匯演將結合美食元素並以「回家過年」為主題，十八部花車將分別代表極具“好意頭”的新年菜式，為旅客送上源源不絕的福氣，並向世界呈現澳門美食和傳統文化的魅力。

▲2019澳門新年活動。（圖／澳門旅遊局提供）

▲充滿年節氣氛的花車大遊行。

農曆年初三的活動將有花車巡遊、表演隊伍巡遊及煙花表演。18部閃爍奪目、福氣滿滿的花車將聯同32支海內外表演隊伍於晚上8時在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場開始，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館。晚上9時45分於旅遊塔對開海面將舉行15分鐘的煙花表演，將為觀眾送上熱鬧歡樂的年初三晚上。

▲2019澳門新年活動。（圖／澳門旅遊局提供）

▲喜氣洋洋的舞龍舞獅。

農曆年初六將有花車匯演及壓軸文藝表演。當晚8時將於沙梨頭北街舉行起步儀式，18部花車經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街至祐漢街市公園為終點，之後更有壓軸文藝表演可以欣賞，另有「我最喜愛花車投票活動」，挑選最喜愛的花車及提交個人資料後，將有機會參加大抽獎。

關鍵字： 春節旅遊 澳門旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第一家餐廳內就可搭小火車

土城也有超夯爆漿芋頭酥！

石碇超幽靜無菜單料理！採全預約制

彰化新開貨櫃屋親子餐廳有吃有玩

台中海鮮痛風鍋　星巴克無限暢飲

台南邪惡早午餐　牽絲蛋餅加炸湯圓

小琉球貨櫃屋改造民宿！陽台賞夕陽

新北3處情人節約會新景點

新北主題公園玩透透！首創環形盪鞦韆

桃園超低調神秘甜點工作室

熱門行程

最新新聞更多

台中炸關東煮　紅茶柴魚湯免費續

春節出國買東西　4大類物品限制總整理

40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24

機捷春節「2階段」營運時間調整

盤點「全台13處玩樂懶人包」！

澳門嗨翻迎新年

台南美術館2館開幕超美新地標！

新溪口吊橋春節期間優惠票50元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366