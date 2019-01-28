澳門嗨翻迎新年！花車巡演、絢爛煙火接力登場

▲澳門新年活動不斷。（圖／澳門旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

農曆新年即將到來，澳門特別行政區政府旅遊局將於年初三(2月7日)及初六(2月10日)呈獻大型賀歲活動 「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活票活動，讓各國旅客都能感受熬們的歡樂年味。

農曆新年花車匯演已逐漸成為澳門具代表性的節慶盛事活動之一。今年的花車匯演將結合美食元素並以「回家過年」為主題，十八部花車將分別代表極具“好意頭”的新年菜式，為旅客送上源源不絕的福氣，並向世界呈現澳門美食和傳統文化的魅力。

▲充滿年節氣氛的花車大遊行。

農曆年初三的活動將有花車巡遊、表演隊伍巡遊及煙花表演。18部閃爍奪目、福氣滿滿的花車將聯同32支海內外表演隊伍於晚上8時在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場開始，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館。晚上9時45分於旅遊塔對開海面將舉行15分鐘的煙花表演，將為觀眾送上熱鬧歡樂的年初三晚上。

▲喜氣洋洋的舞龍舞獅。

農曆年初六將有花車匯演及壓軸文藝表演。當晚8時將於沙梨頭北街舉行起步儀式，18部花車經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街至祐漢街市公園為終點，之後更有壓軸文藝表演可以欣賞，另有「我最喜愛花車投票活動」，挑選最喜愛的花車及提交個人資料後，將有機會參加大抽獎。