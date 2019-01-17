這些茶道一定要懂　跟著河內人喝茶趣

文／前進東南亞

越南是一個和茶有著深厚淵源的國家，在越南的61個省中53個種植茶葉，主要產茶區在河內，而河內人因為獨特的茶道藝術，漸漸地吸引了世界各地的關注！究竟是怎樣的茶道，會讓人流連忘返呢？

▲關於飲茶藝術，越南人有「一水、二茶、三杯、四瓶、五群英」的說法。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一、熱茶，才能品出茶之滋味

關於飲茶藝術，越南人有「一水、二茶、三杯、四瓶、五群英」以及「酒慢慢飲、茶快快喝」的說法，意思是品茶過程中如果遇到好水、美茶、茶具和茶友等因素，茶湯倒出後立即飲用才能感受到其餘味。手舉茶杯，一小口一小口喝，用心和五官仔細體會它的色、香、味，使人心曠神怡。

▲河內人喜歡來到安靜的茶館享受這種雅趣。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

二、「日越」合併的喝法，最有趣

在河內，越南茶葉與日本茶道相結合的許多獨具一格茶館不斷湧現，成為了越南人的一種飲茶藝術。日本茶道對泡制、飲茶、品茶儀式深入研究，加上河內新摘下來的好茶，搭配自製的茶具，在喧嘩嘈雜的城市空間，河內人更喜歡來到安靜的茶館享受這種雅趣。飲茶藝術適合聚飲，將茶湯先倒入公道杯，再由公道杯分入各品茗杯，細細品味，在寂靜的空間裏，茶香嫋嫋，心曠神怡。

三、烹茶技藝講究

在河內，喝一杯好茶是一種藝術境界，更是一種對心靈的曆練。別出心裁的茶則、茶匙、茶夾、茶針透露出對茶道藝術的精益求精，多放或者少放都不是茶最清香的味道，不宜太沸的水溫，讓茶葉舒展，此時聞到蓮花、茉莉、四季米仔蘭、菊花、蘭花等花香從杯中飄散開來，細細品味，這才是生活，靜謐而美好！

當秋末冬初的第一陣寒風來臨，同好友一起品茶，領略生活的餘味和欣賞河內人飲茶樂趣是個極其有趣的體驗。

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