玩中國東北　朝聖中俄朝美景饗宴

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、達志影像、shutterstock.com提供

中國東北地區和朝鮮只有一江之隔，也十分靠近俄羅斯，因此在這裡能見到揉雜了多元文化的人文景觀及風俗特色，喜歡特色美景的旅客千萬別錯過！



▲橫道河鎮上的機車庫雖然已經停用了，但機車庫前依然存放著復古的蒸汽火車。（圖／喜鴻假期提供）

來東北，也能逛俄羅斯老街！在黑龍江省的百年古鎮─橫道河鎮，擁有由200多棟古老俄羅斯建築所組成的俄羅斯老街、能近距離欣賞瀕臨絕種東北虎的東北虎林園、陳列了以橫道河鎮為主題的油畫畫作的油畫村、15棟相連在一起的古老扇形機車庫、黑龍江省唯一的木製東正教堂，濃濃的異國風情非常好拍，純樸的美景讓人像是回到了過去的舊時光。



▲伏爾加莊園洋溢濃濃俄羅斯風情。（圖／喜鴻假期提供）

相較橫道河鎮的質樸，同樣走俄羅斯風情路線的伏爾加莊園又顯得十分不同。伏爾加莊園的城堡、教堂展現了華麗的俄羅斯建築風格，像是莊園內高人氣的巴甫洛夫城堡，是新人們憧憬的夢幻婚禮場地；磚結構的鏤空工藝、強烈對比的配色、美麗的十字花形讓普希金沙龍相當搶眼。莊園內大面積的庭園林景、濕地、蜿蜒的阿什河，造就了優美的田園風光。



▲鏡泊湖大峽谷奇岩怪石遍布。（圖／shutterstock.com提供）

想感受北韓的民俗風情，來鏡泊湖大峽谷就對了！這座壯麗的峽谷奇岩怪石遍布，岩縫間又有生命力旺盛的綠樹探出頭，山石交錯的景象磅礡大氣，溪谷間飛墜的瀑布濺起迷濛水霧。除了壯觀的自然美景，峽谷中的古井、小橋、鼓樓，都融入了北韓的民俗特色，景區內的朝鮮民俗村相當純樸，還有一口號稱永不結凍的高麗不凍井。





▲澄澈的長白山大天池像是一顆藍寶石，也像是一面明鏡。（圖／達志影像提供）

景色秀麗的長白山是座休眠火山，豐富的地景總讓攝影迷前仆後繼的前來拜訪。這裡有中國面積最大的火山湖─長白山大天池，它像是一塊被上帝放置在人間的碧玉，天氣晴朗時，美麗的色澤十分勾人。從微微凹陷的山谷間噴湧的長白山瀑布非常壯觀，高低差達到68公尺，兩側往中間水瀑傾斜的陡坡，讓人的視野更集中在長白山瀑布上，瀑布後還有一層層的小山，多元的層次讓景色更豐富。



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