「全台飯店、民宿前10名」出爐！這間獲全球第4及全台第1

▲TripAdvisor® 今（23）公佈2019年台灣最佳飯店、民宿排行，第一名由墾丁亞曼達會館奪得。（圖／TripAdvisor®提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

出遊時你會選擇住飯店還是特色民宿呢？TripAdvisor® 今（23）公佈2019年「旅行者之選」台灣最佳飯店、民宿排行榜，第一名由墾丁亞曼達會館拿下，第二名及第三名分別是台北怡亨酒店和翰品酒店花蓮。獲獎名單是根據TripAdvisor全球上億旅客在過去一年內提交的飯店評論和評分計算得出。

▲第三名則是翰品酒店花蓮拿下，主打不插電的歡樂森林提供了150坪不同主題的遊憩空間，受親子族青睞。

獲選全球第四名殊榮，同時也是台灣區「最佳飯店」第一名的墾丁亞曼達會館，帶有濃濃渡假風格，獨具特色的住宿環境，最受海內外旅客喜愛；第二名為台北怡亨酒店，軟硬體設備佳，專業親切的服務品質，使得酒店連年獲獎；第三名則是翰品酒店花蓮拿下，主打不插電的歡樂森林提供了150坪不同主題的遊憩空間，受親子族青睞。

▲好山好水的花蓮囊括前民宿評比前兩個名額，由白色宮殿奪冠。

民宿的部分，好山好水的花蓮囊括前兩個名額，由白色宮殿奪冠，民宿被用戶評論為「住千遍也不厭倦的民宿」；第二名則同樣位在花蓮，由雲山水樸耕園拿下，周圍景觀晚上可看到滿天星星及螢火蟲；第三名是在南投魚池的貓咪主題民宿朵麗絲的家，服務好、軟硬體設備齊全，且用戶評比會想要重覆入住。

▲第二名則同樣位在花蓮，由雲山水樸耕園拿下，周圍景觀晚上可看到滿天星星及螢火蟲。

TripAdvisor®表示，今年已是第17年頒發此獎項，全球共有7,812間飯店獲此殊榮，涵蓋94個國家和8個地區。9個得獎飯店類別包括最佳飯店、奢華飯店、平價飯店、小型飯店、最佳服務飯店、民宿、浪漫飯店、家庭式飯店和全包式飯店。其中，台灣共有108家入選。

▲TripAdvisor® 今（23）公佈2019年「旅行者之選」台灣最佳飯店、民宿排行榜，4成位於花蓮。

台灣十大最佳飯店：

1 墾丁亞曼達會館 屏東,恆春 ＄6,330

2 台北怡亨酒店 台北,大安 ＄5,940

3 翰品酒店花蓮 花蓮,花蓮市 ＄3,060

4 翰品酒店新莊 新北,新莊 ＄2,850

5 台北商旅慶城館 台北,松山 $5,940

6 台北文華東方酒店 台北,松山 $14,070

7 台北六福萬怡酒店 台北,南港 $7,020

8 捷絲旅高雄站前館 高雄,新興 $2,850

9 大地酒店 台北,北投 ＄12,900

10 太魯閣晶英酒店 花蓮,秀林 $10,320



台灣十大最佳民宿：



1 白色宮殿民宿 花蓮, 吉安 $2,580

2 雲山水樸耕園 花蓮, 壽豐 $5,610

3 朵麗絲的家 南投, 魚池 $3,480

4 呼吸民宿 花蓮, 吉安 $1,920

5 初生活 台南, 安南 $1,260

6 三十里蔚藍 台東, 東河 $4,800

7 慢點海景民宿 花蓮, 花蓮市 $2,850

8 夏洛克民宿 花蓮, 吉安 $3,450

9 米多麗民宿 (貓咪民宿) 台東, 台東市 $1,980

10 美麗晨曦民宿 花蓮, 吉安 $2,820