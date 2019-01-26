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親手釣帆立貝、看櫻花河！跟著福原愛私房視角　玩遍日本東北六縣

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▲▼福原愛東日本旅遊分享會。（圖／記者林敬旻攝）

▲福原愛出席日本東北旅遊分享會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣旅客2018年赴日旅客數再創新高，達到475.7萬人，成為訪日外國旅客第三大市場。為了吸引更多台灣旅客能到日本東北地區旅遊，JR東日本仙台支社與JR東日本創造旅遊邀請知名退役日本桌球國手福原愛分享東北好玩去處，隨著賞櫻季節即將到來，福原愛表示，最推薦的就是青森弘前城，因為花期很短，因此一定要前往欣賞。

▲▼福原愛東日本旅遊分享會。（圖／記者林敬旻攝）

▲福原愛出身宮城縣，26日為家鄉宣傳觀光。（圖／記者林敬旻攝）

JR東日本仙台支社與JR東日本創造旅遊26日在微風南山的JAPAN RAIL CAFE舉辦最愛東北分享會，並邀請宮城縣出身的知名日本退役桌球國手福原愛出席，透過自己的私房視角，分享東北六縣好吃好玩的旅遊資訊。

▲仙台車站4間牛舌比較。（圖／不羈提供）

▲仙台牛舌示意圖。（圖／不羈提供）

福原愛表示，想要祈求考試或比賽必勝，一定要去的就是位於仙台的日本國寶大崎八幡宮，以及品嘗鮮苔的牛舌、和牛，此外，在仙台港還可以吃得到新鮮又肥美的超大牡蠣，新鮮海味也是仙台一絕。針對喜歡吃海產的旅客，福原愛還推薦青森車站附近的帆立貝小屋，可以體驗自己釣帆立貝，並現場用不同烹調方式品嘗，讓她印象深刻。

日本弘前城櫻花河（圖／取自青森縣觀光信息粉絲團）

▲日本弘前城櫻花河（圖／取自青森縣觀光信息粉絲團）

隨著賞櫻季節即將到來，針對東北地區的賞櫻景點，福原愛大推的就是仙台車站周邊，以及青森弘前城。福原愛表示，弘前城在櫻花季節時非常漂亮，但因為花期時間較短，因此一定要把握開花時機前往欣賞。

關鍵字： 東北旅遊 日本旅遊 日韓風 福原愛

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