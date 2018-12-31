夢幻只見線、療癒藏王狐狸村　日本東北10大冬季必去景點

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日本東北地區為豪雪地帶，因此每當冬季來臨，想要欣賞雪景，到日本東北地區玩準沒錯！從壯闊的樹冰景致、雪之迴廊，到浪漫復古的溫泉鄉享受溫熱泉水洗滌，或走進一座座迷你燈籠打造成的昏黃星海中，多樣化的冬日行程都能讓台灣旅客輕鬆享受感受銀白世界的浪漫，《ETtoday新聞雲》就整理出日本東北10大冬季必去景點，搭配鐵路周遊券，就能將東北地區玩透透。

▲銀山溫泉。（圖／卡瓦納）

山形 銀山溫泉

銀山溫泉有著濃厚大正復古風情，加上《阿信》、《神隱少女》等戲劇與動畫加持下，古色古香的湯屋建築配上溫泉熱氣繚繞，真的讓人有種走進隧道來到湯婆婆世界的錯覺，每到冬天來臨，主街道與兩側建築被厚厚的白雪覆蓋，尤其入夜後，昏黃路燈與雪景交織，浪漫畫面彷彿掉入日本的歷史長廊中，也讓銀山溫泉成為冬天必去的夢幻溫泉鄉。

▲日本藏王樹冰。（圖／ETtoday資料照）

山形 藏王樹冰

位於日本東北山形縣的藏王山，就以冬季壯觀的「樹冰」奇景聞名，搭乘纜車登上海拔近1700米藏王山頂，沿途欣賞數以萬計樹冰景象，海洋的水氣在藏王山頂的松樹樹葉上凝結，隨著風雪堆積，逐漸擴大身形，將樹凍結成體積龐大又奇形怪狀的樹冰，彷彿是巨型雪怪般，另一種奇幻美感，每年吸引無數旅客造訪。

▲▼日本藏王狐狸村（圖／Erica Wu攝影，粉絲團：菜菜子on the road）

宮城 藏王狐狸村

日本療癒系動物景點眾多，提到東北最有名的，就是位於宮城縣內的藏王狐狸村！這裡放養約百隻可愛狐狸，許多旅客認為，冬天造訪藏王狐狸村是最好時節，因為大地被白雪覆蓋，此時的狐狸也是最漂亮的時候，柔順的毛色，不時可看到狐狸打架、或懶洋洋睡在盒子中，或站起後腳用無辜的表情向遊客討食，可愛樣貌融化旅客的心。





▲▼日本青森八甲田山纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

青森 八甲田山

八甲田山也是青森縣代表的冬季雪中風景，其中以壯觀的樹冰和雪之迴廊最受旅客喜愛。想欣賞壯觀樹冰，旅客必須先搭乘纜車，如果天氣好時，在搭乘纜車時就能欣賞壯觀的樹冰森林。隨著纜車抵達山頂，只要走進零下13度的冰雪世界中，就能近距離欣賞到壯觀樹冰；這裡同時也是高級滑雪道起點，因此不少滑雪客會趁著這個時節穿好裝備，從山頂一路滑下。

▲青森縣八甲田山雪之迴廊（圖／取自青森縣觀光信息粉絲專頁）

另一個景點就是雪之迴廊，八甲田山的「雪之迴廊」連結青森市至十和田湖，全長約8公里，因沿途均為車道，每年4月正式開山後僅能以自駕、或參加當地一日遊行程搭車欣賞，因此當地均會在開山前2天開放讓旅客以健行方式進入，用慢速度感受雪之迴廊的高大樣貌。

▲大內宿雪景。（圖／ETtoday資料照）

福島 大內宿

位於東北地區福島縣內的「大內宿」，與岐阜縣的白川鄉合掌村、京都的美山町北村合稱為「日本三大茅葺部落」，已有400年歷史。大內宿由約30座茅草屋聚集而成的茅葺屋聚落，靜靜地座落於山林懷抱間，由至高點俯瞰一間間茅草堆葺而成的屋頂，宛如置身在純樸懷舊的童話世界中，也讓大內宿有「福島版合掌村」的美稱，成為東北地區的人氣景點。

▲福島只見線冬天景緻。（圖／福島縣台灣聯絡處（日遊）提供）

福島 只見線

在近年網路不斷擴散下，福島只見線已成為攝影族與鐵道迷到福島必去的景點，越來越多旅客特地選擇冬天前往，只為拍下列車行駛過只見川鐵橋，在橋下湖景的倒映下宛如上下顛倒世界，更與周邊樹林雪景交織，形成一幅夢幻風光，讓人不自覺屏氣凝神，只想用眼好好記錄下眼前美景。

▲日本秋田乳頭溫泉鄉。（圖／ETtoday資料照）

秋田 乳頭溫泉

位在日本東北秋田地區，有一處被稱為一生中必訪秘湯的「乳頭溫頭」，據當地人說，這湯之所以被稱為「乳頭」，便是因為這裡的溫泉隱藏在如乳房形狀的兩山之間，若要前往必須搭乘小車，開上崎嶇彎折的道路，才有可能一訪。泡在泉水中，前是厚厚白雪覆蓋在屋頂上，後是山壁，配上淡淡的硫磺香氣，是極為療癒的冬日體驗。

秋田 角館五家屋敷

一年四季皆有獨特風情的角館武家屋敷，又有「東北小京都」之稱，除了賞楓外，這裡的雪景也別具浪漫風情。這裡的建築保留了江戶時代的濃濃日本風情，道路兩側種了成排的楓樹，當冬天來臨，兩側路樹、道路、屋敷屋簷都被厚重的積雪覆蓋，復古的夢幻銀白世界，獨具魅力。

▲盛岡雪燈（圖／取自岩手好好玩臉書粉絲團）

岩手 盛岡雪燈節

冬季到訪岩手，最不能錯過的就是「盛岡雪燈節」。盛岡雪燈節固定於每年2月登場，當入夜後，雪地裡點上散發燭光的迷你版雪屋，數百迷你雪燈在雪地上蔓延，昏黃的燭火交織成如星河一般，讓日本東北的嚴寒冬季，增添溫暖浪漫感受，成為當地不可錯過的冬天風景。

▲小岩井農場「銀河農場之夜」。(圖／黃士原攝)

岩手 小岩井農場

小岩井農場每到冬天，就會打造號稱是日本東北最大夜間點夜、以各式各樣的花燈主題所打造的小岩井農「銀河農場之夜」，利用百萬顆LED燈，打造成燈海光廊，以及各種不同主題的燈飾，美麗又好拍。白天旅客也可以在農場裡體驗穿著雪鞋在雪中行走的活動，導遊會帶著旅客走進農場深處的森林中，欣賞動物在雪中遺留下的足跡，還能體驗躺在平坦雪地中呈大字型的極致享受。

JR 東日本鐵路周遊券( 東北地區)新幹線、列車、巴士搭到飽！

14天內任選5天，可於東北、東京指定區域內無限次搭乘JR東日本新幹線、一般列車及指定巴士路線（部分觀光列車、巴士路線除外）

▲JR 東日本鐵路周遊券（東北地區）。（圖／翻攝自創造旅遊官網）

購票請見JR東日本創造旅遊：http://www.ctt.tw/ticket/ticket_detail.aspx?ticket_sub_type_id=1#92

更多詳情介紹請見JR東日本官網：http://www.jreast.co.jp/tc/eastpass_t/index.html