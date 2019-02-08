鐵粉快收藏　跟著韓市長來吃高雄這12家美食



▲侯友宜和韓國瑜高雄合體時，也曾一起享用府城虱目魚滷肉飯。（圖／記者宋德威攝）

記者黃士原／台北報導

韓國瑜市長在去(2018)年競選期間勤跑基層，而他吃過的美食也成為粉絲朝聖目標，許多人都打電話到國民黨高雄市黨部詢問，黨部索性整理出韓市長曾造訪的12家美食清單讓大家參考。

這12家美食店家分別是府城虱目魚、鄧家粉圓、小雅茶鋪、正牌白糖粿、鴨肉本、下一鍋水煎包、鄭老牌木瓜牛奶、吉美麵包店、常美冰店、劉家酸菜火鍋創始店、文武伍肆燒烤店、興隆居。



▲府城虱目魚的菜單。（圖／記者宋德威攝）

這12家中，府城虱目魚就是許多粉絲指定要吃的「韓國瑜吃過的滷肉飯」店家，之前常有人問老闆「韓總(現在已是韓市長)都吃什麼？」他就會回答「那你吃韓總套餐好了」，韓總套餐裡包含韓國瑜常吃的「滷肉飯、煎魚肚和綜合湯」。而在韓國瑜正式就任市長後，朝聖人潮愈來愈多，排隊已經是無法避免的。



▲正牌白糖粿在地飄香60年，始終只賣一個10元。（圖／網友bubi_223提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新位在高雄有家「正牌白糖粿」在地飄香超過60年，始終只賣一個10元。白糖粿以糯米糰下鍋油炸，再舖上花生或芝麻糖粉，一人一袋邊走邊吃，彷彿回到被阿嬤牽著買小點心的童年時光。白糖粿作法相當簡單，店家選用長糯米碾成粉，加水後，再以熟練手工揉捏成長片形下鍋油炸，剛起鍋的白糖粿外皮酥脆，內部Q軟，吃起來類似麻糬口感，最後，沾上白糖與白芝麻或花生粉，不甜膩的滋味愈嚼愈香。



▲老闆超佛心！這樣一碗粉圓超多的剉冰竟然只要10元，粉圓控還不快衝！（圖／Enjoyhappydays提供，請勿任意翻攝以免侵權）



鄧家粉圓冰就隱藏在高雄三鳳宮附近的巷子裡，老闆超佛心，一碗粉圓冰只要10元，而且加冰還不另外加價，任選五樣配料的綜合剉冰也只要30元。鄧家粉圓冰只提供綠豆、紅豆、粉圓、湯圓、仙草、愛玉以及薏仁共七種配料，雖然簡單卻一點也不失古早風味，紅豆選用屏東萬丹紅豆熬煮成泥狀，吃起來非常綿密，而主角粉圓以及湯圓也是店家自己製作的。

韓市長曾造訪的12家美食清單

府城虱目魚

地址：高雄市苓雅區武廟路117號

電話：07 723 3358

鄧家粉圓

地址：高雄市立德街1巷2號

電話：07 286 2856

小雅茶鋪

地址：高雄市三民區熱河一街204號

電話：07 311 1098

正牌白糖粿

地址：高雄市苓雅區興中二路106號

電話：0958 226 729

鴨肉本

地址：高雄市鹽埕區富野路107號

電話：07 531 4630

下一鍋水煎包

地址：高雄市鹽埕區大禮街24號

電話：0915 010 853

鄭老牌木瓜牛奶

地址：高雄市新興區六合二路1號

電話：07 286 3074

吉美麵包店

地址：高雄市旗山區中山路62號

電話：07 661 5006

常美冰店

地址：高雄市旗山區文中路99號

電話：07 661 2524

劉家酸菜火鍋創始店

地址：高雄市左營區介壽路9號

電話：07 582 3050

文武伍肆燒烤店

地址：高雄市苓雅區文武三街54號

電話：0939 392 452

興隆居

地址：高雄市前金區六合二路186號

電話：07 261 6787