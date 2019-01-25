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微醺大酒店走進秘密房間初體驗！沒招牌、沒地點掉進微醺夢境

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▲《微醺大飯店 The Great Tipsy》集結飯店、表演、調酒、食物設計四大元素，將於2019年1月9日至2月3日進行快閃。（圖／翻攝自驚喜製造 Surprise Lab.粉專）

▲《微醺大飯店 The Great Tipsy》2019年1月9日至2月3日進行快閃。（圖／翻攝自驚喜製造 Surprise Lab.粉專，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

繼無光晚餐、一人餐桌，驚喜製造Surprise Lab.團隊再出新招打造《微醺大飯店》（The Great Tipsy），在微醺飯店裡，微醺的世界即是現實的世界，真真假假不再重要，人離開後所有的秘密留在飯店裡永不check out，現在就像愛麗絲勇敢跳進微醺大飯店的微醺夢境中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲微醺管家帶大家進入微醺大飯店。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲所有的包袱都丟在大黑袋中。

微醺大飯店沒有固定地址、沒有招牌，只有完成訂房的人才可以收到秘密信件前往微醺大飯店，所有的故事都將在那裡驚喜展開，集結飯店、表演、調酒、食物設計四大元素，從一個故事起頭，接連不同的選擇帶領賓客前往不同的秘密房間，推開不同的門、遇見不同的人、拿起不同酒杯，人生不就也是這樣無法預測、難以捉摸。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不同的房間有不同關卡與選擇。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲開啟最後關卡的秘密鑰匙。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲通往微醺大飯店的夢境入口，僅有第一個房間能拍照綠影。

進入大廳，微醺管家會來迎接賓客，每人發放一大一小的黑色包包，大包裝進所有外界包袱，小包用來放入微醺世界裡找到的每個線索，進入第一個房間每人就會先得到一杯酒進入微醺狀態，接著迎來第一個問題，不同小組隨著不同答案前往不同房間。

途中遇見國王、女巫、公主、王子引領走向不同結局，究竟誰聽到的才是真正的事實？答案都在自己心中，離開後每個人會得到一把鑰匙與一封信，寫著能解開人生心結的秘密。

▲微醺大酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲離開時會收到秘密信封。（圖／記者陳涵茵攝）

＊1,750元起的收費包含90分鐘微醺體驗、5間房間及5場表演、3杯調酒和3道廚師特製的小點，分為暢行無阻票、時間有點限制票和4人沉醉票。

驚喜製造 Surprise Lab.粉專

關鍵字： 星級飯店 台北市旅遊

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