日本傳說中5大情侶分手禁地　天鵝湖絕對NG、迪士尼也上榜！

▲上野公園有著戀人一起划船就會分手的傳說。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

在台灣有許多戀人絕對不能一起踏入的情侶禁地，傳說中只要來過的戀人就會吵架分手，其實不只台灣日本也有許多分手傳說景點，甚至有句話為「成田分手」意指一起出國的情侶在成田機場就鬧翻，旅行果然是考驗感情的最佳時機，以下列舉5個日本流傳情侶必分手的觀光景點，想挑戰彼此是真愛就手牽手一起走遍吧！

1.東京 上野公園

▲上野公園是賞櫻名勝地。（圖／記者黃士原攝）



上野公園內佔地廣闊擁有大片湖泊美景，每到春季時更是賞櫻的浪漫好去處，鄰近上野動物園、上野阿美橫丁商店街等景點，園區內不忍池有許多天鵝船，傳說中不忍池弁天堂的弁天神，看到情侶會產生嫉妒心，若戀人一起搭天鵝船就會分手，不少日劇中也會提到這個橋段。

2.東京 迪士尼樂園

▲情侶同遊東京迪士尼樂園容易鬧翻分手。（圖／記者蔡玟君攝）



迪士尼絕對是世界上最美好的地方之一，不過它竟然也在榜上，而且原因很「邏輯」，因東京迪士尼每天都有成千上萬的遊客，從大門到設施都大排長龍，加上女生總是想瘋狂拍照，男生總是拍不好，吵著吵著也差不多也鬧成田分手了。

3.神奈川 江之島

▲江之島能眺望海景。（示意圖／Ettoday資料畫面）



距離東京市僅需約一小時車程就能到達的鎌倉與江之島，是許多遊客來日本會安排的近郊景點，讓人平靜的海景與自然景觀成為著名的旅遊景點，不過傳說中江之島上祭祀神明「弁天」，若是情侶一起前往參拜女神就會拆散他們。

4.田澤湖

▲情侶不可在田澤湖辰子像前合影。（圖／記者于佳云攝）



位於日本秋田縣的田澤湖是座神秘湖泊，不僅成因是謎還是日本最深、世界第17深的天然湖泊，而最著名地標就是一尊金色辰子像，據說她為求永保青春向觀世音菩薩祈求，觀世音菩薩被她的誠意感動要她去喝湖水，越喝越渴的辰子最後變成了一隻龍，傳說若情侶在辰子像前合照就會遭嫉妒而被分手。

5.京都 嵐山渡月橋

▲情人不可一起走京都嵐山渡月橋。（圖／記者蔡玟君攝）



嵐山是京都有名的觀光景點，竹林之徑、賞楓、賞櫻四季各有不同美景不過也是知名的分手景點，傳言若情侶一起走過渡月橋後不能回頭，不然會分手。傳說中古代有位日本天皇愛上了一名女子，武士當時勢力比天皇強大硬將兩人拆散，但他們依然偷偷在橋上相約，直到某天被武士發現這個秘密將他們永遠拆散。