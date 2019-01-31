ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

藥妝控必讀　2019旅日登機、托運行李新規懶人包

ETtoday旅遊雲



圖文／鏡週刊

年節將近，許多民眾紛紛安排出國旅行，日本國土交通省在2019年1月1日更新了出境日本時（從日本起飛）的行李規定，特別針對不含放射性物質製品的易燃液體和壓縮氣體（噴霧罐）的保養品或日用品進行重量限制，提醒國人出遊記得遵守，以免受罰。

1.化妝品+醫藥用品+噴霧罐

根據規定，此類用品每樣限0.5公升或0.5公斤以下，也就是說下表中的物品每樣都不能超過500ml，且加總重量不得超過2公斤，不過藥妝控愛買的粉餅、眼影、口紅，以及合力他命、痠痛貼布等熱門藥妝產品則不在此限。
列入限制產品

化妝品（易燃性物品、噴霧罐等含非放射物質商品）

髮類用品（噴霧、養髮劑、染髮劑、漂劑等）／保養用品（化妝水、洗面乳、防曬乳）／鬍後水／指甲用品（指甲油、去光水、藝術指甲用品）／入浴劑跟護膚油／漱口水／香水跟古龍水／止汗劑／清涼噴霧／芳香、除臭、除菌、衣物使用等噴霧／家用清潔劑（不含漂白水、洗衣機除菌劑）／洗淨液（洗眼液、假牙清潔液、假髮清洗液、眼鏡清潔液）

醫藥品

消炎鎮痛商品（液狀、噴霧）／蚊蟲咬傷外用藥（液狀、噴霧）／驅蚊商品（液狀、噴霧）／殺菌消毒商品（液狀、噴霧）
▲▼噴霧,噴灑,防蚊,殺蟲,化妝水。（圖／翻攝自pixabay）
▲噴霧用品（圖／翻攝自pixabay）

噴霧用品（化妝品與醫藥品之外商品）

含有引火性瓦斯或毒性瓦斯的商品

注意：

化妝品類別的粉餅、眼影、口紅、眼線筆...等彩妝商品不在此列。若漂白劑或除黴商品上有標明為「塩素系（氯成分）」或「混ぜるな危険（混合用危險）」等日文，一律禁止手提或托運！

2.酒類

日本針對酒類有3種不同分類，酒精濃度超過70%的酒禁止攜帶出境；酒精濃度24%以下的酒類，可托運也可以帶上飛機；酒精濃度24%以上、但70%以下的酒類，總量不得超過5公升，可托運也可以帶上飛機。
兩點特別注意

台灣酒類入境規定，1公升免稅，上限5公升，超過部分請走自動申報櫃台申報。
超過100ml的液體禁止手提上機，請入關後在免稅店購買。

▲▼泡盛,琉球,燒酒（圖／記者陳世昌攝）
▲沖繩泡盛（圖／記者陳世昌攝）

3.其他液體類

「加熱式飲料（附發熱劑）、黏著劑、油漆、塗料、漂白劑、強力脫模劑、殺蟲劑、農藥、鹽酸、汽油、煤油、稀釋劑、去漬油、清漆、乙醇、福馬林、三氯甲烷、砷」以上表列液體皆禁止放在隨身行李或託運出境。

4.電池類

電子產品之鋰電池鋰含量在2g以下可託運，必須包裹妥當並完全關機。若鋰含量在2g～8g之間則不可託運（如筆記型電腦）。電捲棒、離子夾等若含有鋰電池則禁止攜帶出入境，將鋰電池取出後可托運，但拔出的鋰電池一定要放在隨身行李，插電式捲髮器則可托運或放在隨身行李內。
簡單來說

備用電池：相機、手機、筆電等等的備用鋰電池不能託運，必須手提上機。
筆電、平板電腦：電池含量在160Wh以下，允許托運或手提，但筆電、平板電腦託運時必須關機，不可以使用睡眠模式，且必須妥善包覆後放入行李箱內。

除遵守日本出入境新規以外，民眾歸國請記得查閱航空公司以及台灣海關違禁品相關規定，以免攜帶過多商品入境受罰，毀了出遊好心情。


更多鏡週刊報導
陸客頻帶豬肉入台遭罰　國台辦：疫情沒有流行蔓延
花公帑上酒店揉奶16小時　蒐證港警：不玩會被懷疑
月賣1.4萬杯也難回本　租金80萬壓垮金鑛咖啡忠孝店

關鍵字： 鏡週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

大鵬灣新景點海上教堂春節試營運

2019日本出入境托運行李限制懶人包

萌翻天！「30隻豬豬燈」降臨三重

台中霧峰就有一大片「炮仗花秘境」

大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣

3大台南春節必玩新景點

最後1年在「南門市場」辦年貨！

「台南白河」走春攻略　木棉花初綻

三重新開「芋泥起士蛋吐司」才35元

熱門行程

最新新聞更多

新北河濱公園新春5大亮點！

猴硐貓瘟2貓是「外地帶來棄養」

2019旅日登機、托運行李新規懶人包

泰美了！泰國飛機改造餐廳

植物涼亭、AR技術　香港星光大道重啟..

最後1年在「南門市場」辦年貨！

春節台北雙層巴增圓山飯店站

六福村春節9天連假全民半價499元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366