藥妝控必讀　2019旅日登機、托運行李新規懶人包





圖文／鏡週刊



年節將近，許多民眾紛紛安排出國旅行，日本國土交通省在2019年1月1日更新了出境日本時（從日本起飛）的行李規定，特別針對不含放射性物質製品的易燃液體和壓縮氣體（噴霧罐）的保養品或日用品進行重量限制，提醒國人出遊記得遵守，以免受罰。

1.化妝品+醫藥用品+噴霧罐

根據規定，此類用品每樣限0.5公升或0.5公斤以下，也就是說下表中的物品每樣都不能超過500ml，且加總重量不得超過2公斤，不過藥妝控愛買的粉餅、眼影、口紅，以及合力他命、痠痛貼布等熱門藥妝產品則不在此限。

列入限制產品

化妝品（易燃性物品、噴霧罐等含非放射物質商品）

髮類用品（噴霧、養髮劑、染髮劑、漂劑等）／保養用品（化妝水、洗面乳、防曬乳）／鬍後水／指甲用品（指甲油、去光水、藝術指甲用品）／入浴劑跟護膚油／漱口水／香水跟古龍水／止汗劑／清涼噴霧／芳香、除臭、除菌、衣物使用等噴霧／家用清潔劑（不含漂白水、洗衣機除菌劑）／洗淨液（洗眼液、假牙清潔液、假髮清洗液、眼鏡清潔液）

醫藥品

消炎鎮痛商品（液狀、噴霧）／蚊蟲咬傷外用藥（液狀、噴霧）／驅蚊商品（液狀、噴霧）／殺菌消毒商品（液狀、噴霧）



▲噴霧用品（圖／翻攝自pixabay）

噴霧用品（化妝品與醫藥品之外商品）

含有引火性瓦斯或毒性瓦斯的商品

注意：

化妝品類別的粉餅、眼影、口紅、眼線筆...等彩妝商品不在此列。若漂白劑或除黴商品上有標明為「塩素系（氯成分）」或「混ぜるな危険（混合用危險）」等日文，一律禁止手提或托運！



2.酒類

日本針對酒類有3種不同分類，酒精濃度超過70%的酒禁止攜帶出境；酒精濃度24%以下的酒類，可托運也可以帶上飛機；酒精濃度24%以上、但70%以下的酒類，總量不得超過5公升，可托運也可以帶上飛機。

兩點特別注意

台灣酒類入境規定，1公升免稅，上限5公升，超過部分請走自動申報櫃台申報。

超過100ml的液體禁止手提上機，請入關後在免稅店購買。





▲沖繩泡盛（圖／記者陳世昌攝）

3.其他液體類

「加熱式飲料（附發熱劑）、黏著劑、油漆、塗料、漂白劑、強力脫模劑、殺蟲劑、農藥、鹽酸、汽油、煤油、稀釋劑、去漬油、清漆、乙醇、福馬林、三氯甲烷、砷」以上表列液體皆禁止放在隨身行李或託運出境。



4.電池類

電子產品之鋰電池鋰含量在2g以下可託運，必須包裹妥當並完全關機。若鋰含量在2g～8g之間則不可託運（如筆記型電腦）。電捲棒、離子夾等若含有鋰電池則禁止攜帶出入境，將鋰電池取出後可托運，但拔出的鋰電池一定要放在隨身行李，插電式捲髮器則可托運或放在隨身行李內。

簡單來說

備用電池：相機、手機、筆電等等的備用鋰電池不能託運，必須手提上機。

筆電、平板電腦：電池含量在160Wh以下，允許托運或手提，但筆電、平板電腦託運時必須關機，不可以使用睡眠模式，且必須妥善包覆後放入行李箱內。

除遵守日本出入境新規以外，民眾歸國請記得查閱航空公司以及台灣海關違禁品相關規定，以免攜帶過多商品入境受罰，毀了出遊好心情。



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