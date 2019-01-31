嚕嚕米主題公園、日本首先無印良品飯店　2019東京新開景點懶人包

▲ MUJI HOTEL GINZA。（圖／翻攝自MUJI HOTEL GINZA官網）

記者蔡玟君／綜合報導

東京是台灣旅客最喜歡的海外旅遊城市，新的一年到來，東京一整年都有新景點與購物商場即將開幕的計畫，以下就整理出2019年東京新開景點、飯店、商業設施懶人包，看準日期，到東京玩得時候記得朝聖！

▲西武鐵道隱形列車Laview特急列車。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

西武鐵道全新特急列車「Laview」

由世界知名建築家妹島和世設計的西武鐵道全新特急列車「Laview」，現在確定將於3月16日正式上路行駛，以「與沿途風景融為一體」為設計主軸，透過列車銀色鏡面外觀反射沿途風景，讓列車宛如隱形一般，因此又有隱形列車的別稱。

從目前已曝光的列車照片來看，Laview列車外觀為全銀色，圓形車頭採用半徑1500mm的曲面玻璃作為車頭鏡面外觀，是日本國內首次創舉；為了符合「與沿途風景融為一體」的設計概念，載客車廂兩側採用高1.3公尺、寬1.5公尺的大面積玻璃窗，打造出環景景觀氛圍，無論坐在哪一側，都能輕鬆享受窗外風景。

嚕嚕米主題公園

鄰近東京的埼玉縣，今年最受矚目的景點「嚕嚕米主題公園」確定於2019年3月16日正式開幕，園內規畫了4大主題園區，將嚕嚕米居住的姆明谷搬到現實，讓旅客在姆明谷中盡情體驗嚕嚕米世界。4大園區包括「KOKEMUS」、「滑索」、「寂寞山」和「PHOTO STUDIO」讓旅客體驗，例如「KOKEMUS」在芬蘭語中是體驗的意思，在園內是一棟3層樓建築，裡面展現嚕嚕米作者朵貝·楊笙的一生與作品展出，同時還有常設展覽與不定期的企劃展覽展出。

園內共有3個設施需要另外付費，包括滑索（1500日圓）、嚕嚕米屋敷導覽（1000日圓），以及海之管弦樂團號（1000日圓），以上3種付費設施均採時間預約制。

▲MUJI HOTEL GINZA。（圖／翻攝自MUJI HOTEL GINZA官網）

MUJI HOTEL GINZA

日本第一間「MUJI HOTEL GINZA」將於4月4日開幕，是繼深圳、北京之後，世界第三間MUJI HOTEL。酒店大廳設於6樓，除了提供入住與退房服務外，也設有推廣設計產業的複合式空間ATELIER MUJI GINZA，裡面設有能舉辦各種展覽的藝廊，旅客能在這裡休息的salon，放有藝術與設計相關的圖書館，以及有商店所在的LOUNGE等。

酒店全館共有79間客房，主要分佈於7樓至10樓，內部使用的傢俱、寢具與用品均採用無印良品系列，最快從3月起就能預定，且同時還會有世界最大的無印良品旗艦店，也會同步開幕。

▲東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）

東京迪士尼海洋

全新大型遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」即將於2019 年7月23日在東京迪士尼海洋正式登場，自地中海港灣引領遊客展開一段暢快美好的空中旅程。

「翱翔：夢幻奇航」以迪士尼主題園區廣受歡迎的大型遊樂設施「Soarin’ Aroundthe World」為原型，加入全新場景，打造成只有在東京迪士尼海洋才有的飛行體驗。「翱翔：夢幻奇航」以模擬飛行的方式，在5分鐘時間內帶領遊客飛向天際，在空中探訪世界風景名勝。

COREDO室町テラス

位於日本橋室町三井Tower內的「COREDO室町テラス」，商場位於地下1樓至2樓間，是台灣誠品生活首度進軍日本的重要之作。以「誠品生活日本橋」為首，將引進30間首次在日本開店或是首次在百貨商場展店的品牌店鋪，預計於秋天開幕，備受矚目。

▲東京史努比博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

史努比博物館

史努比博物館日前已正式宣布，史努比博物館預計遷移至東京町田市的南町田グランベリーパーク，預計博物館面積也會是目前的2倍大，讓旅客能在一片綠意的環抱中欣賞更多史努比的可愛面貌。