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日本全新「Hello Kitty彩繪列車」 陪你來往關西機場－京都

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▲▼日本Hello Kitty Haruka彩繪列車。（圖／翻攝自JR西日本）

▲日本Hello Kitty Haruka彩繪列車。（圖／翻攝自JR西日本）

記者蔡玟君／綜合報導

JR西日本繼2018年推出Hello Kitty新幹線後，現在宣布，將把來往關西機場－大阪－京都的特急列車「HARUKA」變身為Hello Kitty彩繪列車，從1月29日起正式上路，讓旅客能在可愛的Hello Kitty氛圍圍繞下，從機場一路前進至京都。

▲▼日本HARUKA特快列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲HARUKA特急列車能從關西機場直達大阪、京都。（圖／記者蔡玟君攝）

想從關西機場直達大阪和京都，台灣人最常搭乘的鐵道路線之一就是「HARUKA」特急列車，從關西機場出發只要30分鐘，就能抵達大阪市區的天王寺站，而從關西機場直達京都車站，也只要1小時又15分鐘就能抵達，非常方便。

▲▼Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼JR西日本從2018年起推出Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

JR西日本從2018年起推出Hello Kitty新幹線後即大受歡迎，吸引許多海外旅客前往朝聖，看好Hello Kitty的強大號召力，現在JR西日本宣布，將Haruka變成Hello Kitty彩繪列車，以色彩繽紛的花草和蝴蝶包圍穿著和服的Hallo Kitty為主要設計，展現日本獨特的和風味。

▲▼日本Hello Kitty Haruka彩繪列車。（圖／翻攝自JR西日本）

▲日本Hello Kitty Haruka彩繪列車車廂內的預定設計。（圖／翻攝自JR西日本）

色彩繽紛的Kitty彩繪將從車頭開始，如彩色緞帶般環繞Haruka列車車身，在車廂內兩側座位席的牆面上，也能看得到可愛的Kitty彩繪。JR西日本指出，「Hello Kitty HARUKA彩繪列車」從1月29日起開始運行，每天班次時間不一定，也有部分日期不會行駛，正式運行時間仍有待日後公布。

配合「Hello Kitty HARUKA彩繪列車」，在2月5日當天下午13點至15點，將有身穿和服的Hello Kitty本人現身JR關西機場站迎接旅客，關西機場車站售票機也會有Hello Kitty相關的裝飾。

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