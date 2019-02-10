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新竹哪家肉圓好吃？　在地人推薦TOP5肉圓評比特輯！

點評：去新竹的肉圓名單～
ETtoday餓勢力

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

文、圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛

ㄚ綾綾來新竹兩年，一直沒來吃這幾家人氣肉圓，有很多間肉圓老店都各有特色，今天一口氣挑戰五家肉圓真是撐爆我了，大家不要學唷＞＜

前幾天看到肉圓加辣的家暴事件，覺得好難過，也很難想像社會怎麼會變成這樣，看到這樣的新聞，似乎也無法改變什麼，只能反省自身的情緒管理，希望能帶給別人更正向、更善良溫暖的一面。新竹肉圓哪家好吃？在地人推薦的新竹五大肉圓

新竹五家人氣肉圓比一比

每個人的口味不同，下表是ㄚ綾綾吃完後，簡單製作表格供大家參考參考～你最喜歡哪間呢？新竹肉圓哪家好吃？在地人推薦的新竹五大肉圓

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）
 

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

新竹內媽祖廟口肉圓

營業時間：10:30~19:00 賣完為止，週一公休
電話：03-5260407
地址：新竹市北區西門街182號

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

鷹王肉圓 

營業時間：10:30~19:00週三公休
電話： 0933-794992
地址：新竹市延平路二段350號（空軍基地旁）

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

竹蓮肉圓

營業時間：08:00–19:00週一公休
電話：03-5252796
地址：新竹市西大路28號

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

玉龍肉圓

營業時間：07:30–20:00週一公休
電話： 0910-960776
地址：新竹市東區南大路469號(新竹國小附近)

▲▼新竹五大肉圓特輯。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛）

飛龍肉圓
營業時間：09:30–17:30(賣完為止)
電話：03-5246263
地址：新竹市北區西門街104號


ㄚ綾綾單眼皮大眼睛
部落格：ㄚ綾綾單眼皮大眼睛
粉絲團：ㄚ綾綾單眼皮大眼睛

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