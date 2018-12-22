少女心爆發！日本三麗鷗彩虹樂園和凱蒂貓一起夢幻過聖誕

點評：跟小時候的偶像一起過聖誕節的夢想可以成真了><！

▲位在日本東京的三麗鷗彩虹樂園。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

喜歡迪士尼的朋友，一生ㄧ定要去一次迪士尼樂園，喜歡哈利波特的人，不會錯過環球影城的魔法世界，而喜歡三麗鷗家族的，ㄚ綾綾單眼皮大眼睛就要帶大家一起去日本東京的三麗鷗彩虹樂園，度過一趟夢幻的假期！

▲▼樂園中的一項設施，三麗鷗明星家族飄飄船，可以看到整個三麗鷗家族的成員現身。

▲飄飄船的最後有攝影機，可以加價購買照片做紀念。

位在東京多摩市的三麗鷗彩虹樂園與車站之間只需要步行五分鐘的距離，進到室內樂園中，就像是來到另一個世界般。一踏入樂園裡頭，會看到許多人在排隊的地方就是卡通遊船，沿途會看到許多三麗鷗的代表人物出現，喜歡三麗鷗家族的朋友，坐上這趟飄飄船，肯定滿滿療癒感！

▲▼不能錯過的奇蹟禮物大遊行平日僅出演一次，周末則有兩次機會可欣賞。

▲▼一場遊行表演時間大約為25分鐘，有購買螢光棒的朋友，螢光棒也會隨著舞台的燈光變換效果。

錯過絕對會搥心肝的還有奇蹟禮物大遊行，如果是平日前往的遊客要注意一天僅有一次出演，而遇到周末則會有兩次機會！ㄚ綾綾提到，一場遊行表演大概是25分鐘，周圍的燈光、音樂會隨著故事情節而變換，讓全部的遊客跟著舞台演員及三麗鷗成員一起融入這場遊行表演中！

▲▼美樂蒂之路兜風遊路程的中途共有六次的拍照機會，且可以進行後製加工再印出來帶回家做紀念。

特別喜歡美樂蒂與酷洛米的人，除了搭乘飄飄船之外，還有小火車的選擇。ㄚ綾綾表示，這趟「美樂蒂之路兜風遊」全程不到4分鐘的時間，但中途有六次的拍照機會，到出口處可以選擇自己喜歡的照片加工，就能加購列印出來做紀念！搭乘完小火車可以前往樂園推出融合了日本傳統歌舞伎的音樂劇，ㄚ綾綾認為整齣劇雖然是以日文來呈現桃太郎的故事，不擅長日文的朋友可能會看不懂，但是由三麗鷗家族的成員飾演且歌舞劇的精采程度就覺得已經值回票價！

▲沒有搭乘小火車也可以在外頭的卡通座車上合影。

▲融合日本歌舞伎的音樂劇即使不擅長日文，也能感受當下的熱鬧氛圍。

另外，ㄚ綾綾分享，在11月09號開始到12月25號期間，樂園推出了以白色聖誕節為主題的活動，有全新的音樂劇及限定的遊樂設施，而且三麗鷗的成員們會穿著白色聖誕節主題的服裝亮相，想和Hello Kitty或美樂蒂一起在體驗浪漫且讓人少女心噴發的雪世界，現在就可以準備出發！

▲▼白色聖誕節主題活動只到12月25日，三麗鷗家族成員們也會穿著主題服裝亮相，另外還有限定的遊樂設施及音樂劇。

三麗鷗彩虹樂園

地址：東京都多摩市落合1-31

營業時間：平日10：00－17：00 假日請參考官網

電話：042－3391111