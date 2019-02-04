▲北橫道路兩側春天時開滿櫻花。（示意圖／桃園市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

過年出門走春，當然少不了一遊各地的季節花海！北台灣桃園有許多花海農場和賞花秘境，《ETtoday新聞雲》就推薦了新春期間桃園的5個賞花好去處，從粉紅浪漫的櫻花、繽紛亮麗的百日草、有戀人氣息的紫色薰衣草到宛如荷蘭的鬱金香園，錯過這波花季可得等明年！

北橫櫻花

北橫公路沿線自臺7線慈湖起至拉拉山上巴陵神木路及中心路種植了數千株不同品種的櫻花，每年1月底開始至3月間，櫻花陸續綻放，點綴在翠綠山林間，構成一幅美麗又浪漫的春景，從高空向下俯瞰，形成一片唯美的粉色花海，是過年不可錯過的賞花景點。

▲▼向陽農場一年四季可見不同花海。（圖／網友setwn121提供，請勿翻拍，以免侵權）



向陽農場

位在桃園觀音區的「向陽農場」是北台灣最大向日葵主題農場，佔地1,800坪的園區，在每年5月到10月的花季開滿了比人還高的向日葵，超級壯觀！而在1月到4月則是薰衣草和七彩金魚草的季節，大片紫色薰衣草田中間有設小路，可鑽進田埂間拍照，時不時淡淡香氣隨風飄來，十分舒心。另一邊則是七彩金魚草，紅、白、粉、黃一支支整齊矗立，可愛而繽紛。

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

門票：免費入園

營業時間:：09:00~18:00 （週一公休）

▲大溪花海農場有全台最多的摩艾石像。（圖／翻攝自大溪花海農場 Ta Shee Blooming Oasis粉絲專頁）

大溪花海農場

位在桃園的大溪花海農場，一年四季種植不同型態的花卉，吸引眾多偶像劇來此取景，無論何時去都有不同美感。大溪花海農場更引進10座仿復活節島的摩艾石像，是全台擁有最多摩艾巨石像的園區，高大的石像矗立在園區各個角落，吸引網友特地為此前來拍照。

地址：桃園市大溪區復興路一段1093巷27號

門票：成人150元 優惠票100元 團體及軍公教警120元

營業時間：每日09:00-17:00

桃園大溪百草花田

揮別雪白美景，位在大鶯路407號黃色小屋附近的韭菜花換成百日草花田，為寒冷冬日獻上一股暖流，五彩繽紛的花田裡，還裝置上黃色造景和米奇玩偶，與後方漆成黃色的房舍更顯艷麗，跟之前浪漫的九月雪相比，呈現另一番活力氛圍。

地址：桃園市大溪區大鶯路407號附近農田、桃園市大溪區中新里1320巷

門票：清潔費50元

▲滿園鬱金香亭亭玉立。（圖／翻攝自桃源仙谷粉專）

桃源仙谷

全區面積214公頃的桃源仙谷，園內種植的鬱金香數量可說是全台最多，現在正值盛開期，繽紛花海讓人驚艷不已，花期約可持續至3月。而除了鬱金香，桃園仙谷一年四季還有落羽松、梅花、櫻花和桃花等花卉接力綻放，在不同季節都能感受不同風情。



地址：桃園市復興區長興村上高遶8鄰5號之1

開園時間：08:00-17:00