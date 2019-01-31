賞櫻秘境搬了！三峽熊空4萬株櫻花遷新址　春節八重櫻滿開

▲三峽熊空櫻花林換地方了。（圖／翻攝自Facebook／三峽熊空櫻花林，圖為舊址照）

記者于佳云／綜合報導

想賞櫻不用人擠人！前幾年爆紅的三峽熊空櫻花林，開滿整座山谷的櫻花讓人為之驚艷。不過，若是想再一探這片美麗櫻花林的遊客可要注意了，熊空櫻花林今年已經搬遷至新址，原址的櫻花也全數移到現在的地點，園內有上萬株不同品種的櫻花，目前河津櫻的花期已經結束，接下來八重櫻即將在初一登場，遊客可趁著春節假期上山賞花。

▲熊空櫻花林被稱作賞櫻秘境。（圖／網友黃鵬賀提供）

位在三峽山谷中，過去因鄰近熊空茶園而被稱作「熊空櫻花林」的櫻花林園，廣達20甲的山地，種植了近5萬多株、數種品種的櫻花，全區皆屬於私人土地，往年地主開放民眾免費參觀，自去年開始擇酌收50元清潔費，入園再贈送飲料，十分受遊客歡迎。

▲河津櫻目前花期已過。（圖／翻攝自Facebook／三峽熊空櫻花林）

隨著櫻花季來臨，三峽熊空櫻花林在粉絲團上表示，三峽櫻花秘境的櫻花已全數移株到新址，為避免遊客走錯，園區也掛上了指路牌，方便民眾前往。熊空櫻花林表示，目前園內共約有4萬多株的櫻花，包含河津櫻、八重櫻、香水櫻（武陵農場紅粉佳人）、富士櫻和染井吉野，而目前河津櫻的花期已過，園區將短暫休園，初一後正式開放，屆時就時迎接八重櫻的盛開期。

▲園方在竹崙路加了指路牌。（圖／翻攝自Facebook／三峽熊空櫻花林）

由於熊空櫻花林屬非政府管轄的私人土地，需要費心經營，園方表示「我們需施肥、除草、管理等，所費不貲，賞櫻者（每人）請酌贊助100元，我們會更努力養好櫻花供大家欣賞。」也提醒民眾入園後不要破壞當地的自然景觀，不留下垃圾，一同維護環境。

三峽熊空櫻花林

地點：三峽區竹崙路109縣道7.5公里處往前過橋右轉

門票：100元