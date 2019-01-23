英文、文哲、國瑜、明溱站出來！任一字相同南投泰雅渡假村免門票

▲南投泰雅渡假村推出姓名對對碰優惠。（圖／南投泰雅渡假村提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

對對碰優惠又來了，這次不是身分證也不是姓氏，而是搭上政治人物熱潮，只要是名字有「英文」「文哲」「國瑜」「明溱」其中任一字，春節期間即可免門票進入南投泰雅渡假村，暢玩園區、泡溫泉、登上海拔500公尺的玻璃天空步道眺望山巒美景。

▲泰雅渡假村園區面積廣達56公頃。



南投泰雅渡假村園區面積廣達56公頃，擁有多項親子遊樂設施還可泡溫泉，園區就位在山林裡山中的野溪登山步道，不僅可欣賞上千種的原生植物，沿著野溪步道走還可抵達海拔500公尺的玻璃天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰賽德克川中島部落及山巒美景。

▲園區內有溫泉可泡。



▲海拔500公尺的玻璃天空步道。



園區在春節連續假期特別舉辦新年迎春狂歡季活動，春節假期入園優惠價只要299元，另外姓名當中只要有英、文、明、溱、文、哲、國、瑜任一字，出示證明享有免門票入園。春節期間以與原住民齊過年為活動主題，規劃了一系列春節特別節目，可欣賞力與美結合的原民樂舞表演，還有熱鬧的文化慶典活動，另外也規劃一系列鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、拔河等融合原住民文化的趣味比賽。

住宿方面，園區內有巴洛克式建築風格的泰雅皇宮也有渡假木屋的房型，春節指定日期入住泰雅渡假村2月5日至8 住宿送精緻套餐，另2月2、3、4、9、10日入住享8折優惠。

泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

電話：04 9246 1311