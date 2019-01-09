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衛武營爭光！台灣登上英國衛報評選「2019全球度假熱門旅遊地」

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▲▼衛武營藝文中心。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲衛武營藝文中心。（圖／記者宋德威攝）

旅遊中心／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）評選出「2019度假熱門旅遊地」，全球共有40個熱門旅遊地，亞洲區日本、印度、新加坡、澳門都上榜，台灣也在榜單中，文章中更特別點出2018新開幕的衛武營國家藝術文化中心，靠著文化資產讓台灣被世界看見。

高雄衛武營國家藝術文化中心曾在2003年時被列為十大建設之一，終於在2018年十月正式啟用，衛武營國家藝術文化中心佔地9.9公頃、場館佔地3.3公頃，為全世界最大的單一屋頂劇院，以衛武營都會公園內的榕樹群為發想，找來荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨·侯班（Francine Houben）設計，旨在打造一座「沒有圍牆的劇院」，設計無大門無圍籬的形式，保有公園開放性讓藝術與庶民零距離。

▲高雄　衛武營國家藝術文化中心。（圖／衛武營藝術文化中心籌備處提供）

▲高雄衛武營國家藝術文化中心登上英國衛報。（圖／衛武營藝術文化中心籌備處提供）

衛武營國家藝術文化中心共使用了2萬公噸鋼鐵，約是三座艾菲爾鐵塔的用量，鋼骨承軸結構數量等於2個台北101，且它為全台灣唯一的葡萄園式音樂廳，擁有亞洲最大管風琴共有9,085支音管，其內部共有歌劇院、音樂廳、表演廳、戲劇院、戶外劇場五大劇場，如此大規模的藝術展演殿堂連外國人也震撼。此外，文中特別提到台灣最南端即將在2月19日至3月3日登場的屏東燈會，也提到墾丁國家公園擁有蔥鬱高山、白沙灘與雨林美景，建議遊客可到台南感受傳統廟宇、城牆古蹟等挖掘南台灣之美。

地址： 83075高雄市鳳山區三多一路1號

關鍵字： 高雄旅遊 衛武營 衛報

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