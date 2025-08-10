台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業　原團隊留下繼續營業

▲台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業，新業者接手後繼續營運。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

知名鰻魚飯餐廳「肥前屋」6月底歇業，消息曝光讓許多網友感到錯愕不捨，不少媒體都報導台北4大鰻魚名店僅剩「劍持屋」。不過事實上，名列「4大」之一的濱松屋雖然去年曾傳出結束營業，但後續有新業主接手，原班人馬包括擁有近30年經驗的鄭主廚都留任，在原址繼續營業。

濱松屋老闆村松雅一去年8月3日在臉書粉專公告，提到他從日本跨海來台，已經經營了30年，一直致力推廣日本高級鰻魚料理，在2018年有幸獲得米其林的肯定，前總統李登輝先生也曾經來店品嚐，並給予讚賞。但隨著年紀增長，加上病痛纏身，遺憾地決定濱松屋將在10月31日結束營業（後來延長到11月3日）。

▲濱松屋烤鰻魚採用先烤後蒸再烤的處理手法。

不過，濱松屋結束營業後不到1個月，官方臉書再度公告，經過26天整修，濱松屋已準備好以更舒適的環境迎接大家，去年11月29日恢復營業，原班人馬繼續留任，包括擁有28年經驗的鄭主廚。濱松屋復活的關鍵就是忠實老客人Kevin接手成新老闆，讓經典鰻魚飯的味道延續下去。

▲濱松屋的鰻魚肉質口感柔軟。

身為日本華僑Kevin，對於鰻魚飯再熟悉不過，但自從吃過濱松屋的料理後，發現這裡的味道一點都不輸給日本名店，得知歇業消息後覺得不捨，經過思考後，決定接手這家店，讓台灣的客人還可以品嚐這樣的好味道，而且原班人馬繼續留任，包括擁有近30年經驗的鄭主廚。

▲白燒鰻。

鄭主廚跟隨在前老闆村松雅一已有28年，傳承他的所有手藝，從殺鰻、蒸鰻到烤鰻。關於鰻魚，鄭主廚表示，一直以來都是使用「4P（1公斤4條，1條約250公克）」日本白鰻，先烤後蒸再烤的處理手法，偏向於關東流，肉質口感柔軟，蒲燒的關鍵醬汁，也是繼續延用日本百年老店為濱松屋所特製。此外，喜歡白燒鰻的顧客也不少，屬於不沾醬的原味烤鰻魚。

▲鰻魚蛋捲。

濱松屋除了鰻魚相關料理（480元至1200元），也提供生魚片、炸物、烤物、一品料理、麵與茶泡飯、壽司、丼飯，甚至還有壽喜燒與海膽火鍋，價格80元至3200元，總品項多達近百種，滿足不同需求的客人。

▲泰市場8月底前的周二、周三，2人以上同行用餐，即享每位1180元優惠價。

另外，晶華酒店旗下「泰市場」去年回歸進駐大直英迪格酒店，也是目前唯一一家泰式海鮮Buffet餐廳，餐檯上供應90多道菜色，近日業者推出限時優惠，8月底前每周二、周三，只要2人以上同行用餐，即享每位1180元優惠價，等於是原價1580元+10%的75折，目前還剩6天可使用該優惠。

▲極厚月亮蝦餅。

泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流魚獲生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理，有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸、極厚月亮蝦餅等菜色。另外，假日還會加碼泰國蝦、松葉蟹腳。