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豬瘟害的不敢吃！網友票選「10大不吃會心痛的豬肉美食」

點評：千萬不行！！
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▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲肉圓。（示意圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情嚴重，偏偏豬肉又是牛、雞、魚肉之外最常見的選擇，為保護台灣的豬不受疫情侵犯，凡旅客攜帶任何有關「豬肉」製品入境，最高會被罰20萬元，全民聞「豬」色變。現已有不少網友表示不敢吃豬肉，但除了肉眼可見的豬肉外，又有哪些製品也是豬肉做的，不能吃最讓你心痛呢？Dailyview網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，公布網友心中前10名「最難割捨」的豬肉食品。

1. 肉圓
第一名是之前鬧得沸沸揚揚的肉圓，不只是加不加辣，裡面的內餡就是豬肉啊！不管蒸的炸的都順口好吃，但少了裡面的豬肉餡，肉圓都不肉圓了。若是因為豬肉來源因豬瘟而斷了，再也吃不到肉圓將會是肉圓控最痛心的事。

▲▼滷味運用了15種香料滷製。（圖／記者陳建竹攝）

▲滷味黑白切。（示意圖／本報資料照）

2. 滷味黑白切
小吃店裡一定要點上一盤小菜才算圓滿，一大盤黑白切裡有豬大腸、豬肝、肝連、豬心、豬頭皮、豬尾巴等各式滷味，幾乎都是來自豬肉。若是不幸豬瘟襲來台灣，後果勢必難以想像。

3. 爌肉飯、肉燥飯
爌肉飯、肉燥飯、滷肉飯是許多人的主食，更是揚名國際的台灣之光，熬的香甜的帶皮滷肉丁淋上熱呼呼白飯，每間都各有特色，重視肉質嚼勁的饕客，更青睞爌肉飯的大塊豬肉。

▲▼高雄李家肉粽。（圖／影子 提供）

▲肉粽。（示意圖／影子 提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

4. 肉粽
粽子少了肉就等於少了靈魂，無論南、北粽或客家粽，只要不是素粽，都少不了一塊滷豬肉在內，配上鹹蛋黃一起吃才夠味。

5. 餃類
餃子也是常見的日常美食，水餃、鍋貼、煎餃、餛飩裡加的都是豬肉，冰箱裡最方便煮來吃的也是水餃類，若水餃也不能吃這實在太折騰人。

6. 香腸
香腸攤販最常出沒在各種觀光景點附近，遠遠就可以聞到飄香，跟大蒜和蒜苗一起吃超對味，這樣美食也是烤肉時不會錯過的重頭戲。

邁泉炸豬排MAiSEN（圖／記者蔡玟君攝）

▲炸豬排。（示意圖／記者蔡玟君攝）

7. 炸豬排
淋上特製醬料的炸豬排，再配上新鮮高麗菜絲一同下肚，大人小孩都難以抵擋它的魅力，炸豬排搭配起士也超多人愛，這樣美食雖邪惡，不少人卻願意把減肥拋諸腦後。

▲▼叉燒肉來自溫體黑毛豬。（圖／記者陳建竹攝）

▲叉燒肉。（示意圖／本報資料照）

8. 叉燒飯
港式料理常見的叉燒飯就是烤得香香的豬肉啊，淋上特製醬料，光看就讓人忍不住吞口水，若在公司附近，每到用餐時間都聚集大批人潮。

9. 熱狗
便利商店常見的大亨堡就是麵包夾大熱狗，夜市裡出現的大熱狗則是裹上麵粉下去炸，都萬變不離其「豬」，沒有豬肉哪來的熱狗呢？

▲▼豬肉,非洲豬瘟,防疫,臘肉,肉品,豬肉乾。（圖／記者林敬旻攝）

▲豬肉乾。（示意圖／記者林敬旻攝）

10. 豬肉乾
厚厚肉乾帶有嚼勁；薄薄如紙片的肉紙也很涮嘴，配酒搭小菜吃都很棒，鹹中帶甜的滋味讓人一口接一口，有一群粉絲不是沒原因。

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關鍵字： 豬瘟 豬肉 豬肉美食 Dailyview網路溫度計 網路溫度計

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