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重溫學生記憶！台北東區「歇腳亭旗艦店」媲美咖啡廳

點評：看了好想喝阿~
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▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲歇腳亭在忠孝東路上的國際旗艦總店。（圖／跳躍的宅男提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

說到台灣的珍珠奶茶等手搖飲料，已經可以說是台灣的招牌之一了，甚至只要出國一段時間沒有喝到就會開始想念。而可能很多人對於歇腳亭這個飲料品牌並不陌生，而歇腳亭也在台北東區開了全球旗艦總店。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲位於忠孝東路的轉角，外觀大面落地窗挺顯眼。

雖然店面偏外帶取向，內用座位不多，但室內空間大且不限時、無低消限制，除了稱滿現代感的裝潢之外，還特別規劃了一面打卡牆，給網美們拍照們打卡，且透過大片落地窗更增添了整家店的設計感，一改大家對一般手搖飲料店的印象，買杯飲料也可以很時尚。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲可以拍照的打卡牆。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲店內裝潢十分現代感。

除了飲料之外，這裡也賣起了麵包！也有臭豆腐蛋糕、香緹麵包等特別款的，喝飲料的同事也能順便吃個下午茶。啃花癡草、小農茶拿鐵和奶蓋等系列還會用圓圓的胖胖杯，拍起照來更為特別。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲除了喝飲料，還能來個麵包。

歇腳亭旗艦店也特別引進了萃茶機，茶類飲品採用現點現萃，雖然需要花上幾分鐘等待，但是針對不同茶種，定量、定溫、高壓萃取出來的，號稱能喝出最佳的回甘茶韻，因此在店裡也看不到已經預泡好的茶桶。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲引進了萃茶機和萃茶技術。

如果不知道要喝什麼，菜單上也有標示出了推薦品項給選擇障礙者參考，也可以來杯茶王、茶后犒賞自己。同時也標記出了熱量，在大口的飲料的同時也不忘關心一下健康。下次路過東區街頭，別錯過這家長得像咖啡廳的歇腳亭。

▲台北歇腳亭國際旗艦店。（圖／跳躍的宅男提供）

▲菜單上還有熱量標示。

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地址:台北市大安區忠孝東路四段221號
營業時間:1100-2200
電話: 022711 7008

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關鍵字： 珍奶 手搖 歇腳亭 飲料 東區 美食情報 台北市美食

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