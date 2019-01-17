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便利商店1月新飲品大集合！超狂「雪糕熱巧克力」吃冰又吃熱

點評：復古風現在也燒到飲料界了～
ETtoday餓勢力

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

文、圖／沙拉飯團

最近飲料控很忙，昨天加今天沙拉一口氣買了一大堆飲料，每一種喝一點有點甜死我了，現在就看看這幾天出的新飲品吧！孔雀捲心餅好忙，之前才聯名"HERSHEY’S巧克力"這次又做成了咖啡牛奶，喝起來就是咖啡廣場那種，「孔雀捲心餅咖啡牛乳」是7-ELEVEN獨家販售

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

一樣在7-11冰箱中出現了季節限定的鮮奶咖啡，包裝看起來還不錯，改天再買來試試

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

以下是全家超商限定新商品

新貴派聽說蠻甜的，之前太忙沒空買來喝，新產品推出後這個就pass了

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

昨天在網路上看到很多人分享旺仔小饅頭，其實他就是光泉鮮奶加旺仔小饅頭，杯身印上可愛的旺旺圖，就超可愛，旺仔小饅頭也縮小了20%讓你可以加進鮮奶裡一起吃

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

之前全家與蘭芳園聯名賣的絲襪奶茶沙拉也一樣沒空去買，價格也不便宜，緊接著全家又推出"港式奶茶"，50%生乳含量，記憶點應該是好甜

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

季節期間限定「草莓鮮奶茶」，味道還不錯，而且色素沒有加很多，打開來有淡淡的草莓香氣，喝起來不會香精味很重

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

最後就是全家的Let's Café X HäagenDazs雪糕：巧雪可可，預計16號上市，沙拉昨天從士林跑到東區沿途的全家超商這次都很團結，居然沒有人偷跑，杯子都已經在架上了還是要16號才賣，有點小失望，其中一間還跟我說明天限量10杯喔，讓平常睡到中午的沙拉今天設了鬧鐘10點就去全家，進去時看到前面兩個年輕人正在攪拌著"巧雪可可"，小擔心一下怕自己來晚了，還好還有買到

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

先自己去冰箱拿一根雪糕，雪糕有兩種口味，「香草焦糖脆杏仁」或「巧克力脆杏仁」兩種口味擇一，沙拉選了「香草焦糖脆杏仁」

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

雪糕結完帳店員就會拿去加入熱可可，我正在結帳旁邊店員就很迅速地拿去製作，所以沙拉就來不及拍雪糕原狀，拿出來時整根都已經沾到熱可可了

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

把「HäagenDazs雪糕熱巧克力」在熱可可的沖、淋下外層很快融化

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

腸胃不是很好的沙拉，昨天聽到巧雪可可的做法時只有一個想法就是會不會拉肚子，吃冰又吃熱，當我拿回家時沙拉媽一聽這樣弄就跟我說那不是甜死了

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

就這樣杯子裡插著雪糕的回到家，雪糕已經完整融化了，真的非常甜，喝到底下用吸管吸不起來，杏仁果碎片都在底下，要打開來用喝的才行，巧雪可可原價155元，特價99元，全台限量10萬杯，賣完為止，想必今天開始又會成為IG洗版王了

▲▼便利商店新品。（圖／沙拉飯團提供）

沙拉飯糰粉絲專頁　沙拉公主吃喝玩樂看世界

關鍵字： 沙拉飯團 孔雀捲心餅咖啡牛乳 巧雪可可 草莓鮮奶茶 港式鮮奶茶 新貴派牛奶 旺仔小饅頭杯奶 全家 711 便利商店

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