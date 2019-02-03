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橘紅瀑布超喜氣！精選3處「北台灣炮仗花海」還能賞櫻花

點評：近看炮仗花很可愛
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▲苗栗銅鑼公園1/13花況。（圖／IG@miranda_13_lu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲苗栗銅鑼環保公園著名的「炮仗花瀑布」。（圖／IG@miranda_13_lu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

過年這段時間，橘紅色的炮仗花為初春捎來訊息！最著名的苗栗銅鑼炮仗花盛放，約莫到3月都還有，以下整理出3處炮仗花景點，其中2處還能賞櫻花，春節就來與花卉來趟完美邂逅！

▲苗栗銅鑼環保公園炮仗花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗銅鑼環保公園炮仗花。（圖／記者彭懷玉攝）

1.苗栗銅鑼 環保公園
全台最著名的炮仗花不得不提苗栗銅鑼公園，炮仗花編織出的步道綿延百公尺，天氣晴朗時，陽光照射讓花朵閃爍出金色光芒，吸引各方網美前來拍照。此外，這裡也有粉紅櫻花，賞花同時也可能巧遇櫻花雨！串連周圍景點，度過浪漫的假日午後。

苗栗銅鑼環保公園
地點：苗栗縣銅鑼鄉民有路與119鄉道路口

▲鶯歌永吉公園。（圖／irishuang0912_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲鶯歌永吉公園也種植炮仗花。（圖／IG@irishuang0912_提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2.新北鶯歌 永吉公園
苗栗銅鑼炮仗花帶起一波「橘花熱潮」，台北人不用跑遠，鶯歌永吉公園的炮仗花1月中已盛開，炮仗花隧道、3D立體彩繪階梯都是里長用心規畫下的成果，偌大的公園內也有櫻花、紫藤花、馬纓丹等植物，過年賞花別錯過這裡。

▲鶯歌永吉公園。（圖／irishuang0912_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲鶯歌永吉公園炮仗花隧道、3D立體彩繪階梯。

鶯歌永吉公園
地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號

▲甚春天鄉村餐廳。（圖／wawa___me提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲甚春天鄉村餐廳也有種植炮仗花。（圖／IG@wawa___me提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.桃園中壢 甚春天鄉村餐廳
這間餐廳的餐點以歐式風味料理為主，評價頗高。除了可愛動物、錦鯉悠遊的魚池和兒童遊戲區，園內種植的花花草草也是重頭戲，水池旁的炮仗花開得正美，不妨挑個好天氣前往，讓美景和美食療癒身心。

▲甚春天鄉村餐廳。（圖／wawa___me提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲水池旁的炮仗花開得正美。

甚春天鄉村餐廳
地址：桃園市中壢區中園路二段55巷12號

關鍵字： 苗栗旅遊 炮仗花 苗栗銅鑼環保公園 鶯歌永吉公園 賞花旅遊 花海旅遊 甚春天鄉村餐廳 走春 春節旅遊

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