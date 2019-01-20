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萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚　「三年抱卵」富膠質美味又養生

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▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚，「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

您看過冰河時期的魚類嗎？看過全身金黃色「黃金鱘龍魚」嗎？新北市萬里區溪底里山上有一處「松發鳟鱘養殖場」，主人張松發，共養約6000隻鱘龍魚，是地表罕見的淡水魚，因為富含膠質而成為慈禧太后最愛的御膳料理。養殖池在陽光照射下，整池閃閃發光，令人目眩神迷，那就是張松發養的「黃金鱘龍魚」！

「松發鳟鱘養殖場」養殖主人張松發說，三年前，養殖同業引進一批白子鱘龍魚卵孵化，由於「黃金鱘龍魚」模樣奇特罕見，再加上當時很少有人養殖，活動力十足，抵抗力好，耐寒又耐熱，是一種活化石魚種之一。金光閃閃讓人愛不釋手。

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

張松發說，2000年開始專職養育古老的魚種鱘龍魚、鳟魚，黃金鱘龍魚、小體鱘，一般鱘龍魚養到8年至10年才會有魚卵，才能繁殖；但驚人新發現黃金鱘龍魚3年黃金鱘龍魚很特別，三歲多就有3公斤重，就有魚卵可以繁殖，具有重要的經濟價值，並稱為「水中國寶」。目前養殖場內，另有養育中華鱘、史氏鱘、鳟魚。

「黃金鱘龍魚」是最罕見的魚種。「鱘龍魚」是地表冰山時期的魚類，體呈紡錘型，頭尖吻長，口前有4條吻須，口位在腹面，可伸縮。體被覆5行縱列排列骨板，背面一行，體側和腹側各兩行，每行都有棘狀突起。介於軟骨魚與硬骨魚之間，中軸為未骨化的彈性脊索，無椎體，隨顱的軟骨殼大部分未骨化。

相關資訊，可至「松發鳟鱘養殖場」粉絲頁查詢。

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 萬里好山好水蘊育黃金鱘龍魚 「三年抱卵」膠質美味又養生。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字： 萬里 黃金鱘龍魚 松發鳟鱘養殖場 張松發

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