這7樣小物出國帶身上　節省你不少冤枉錢



▲出國行李箱打包很重要（圖／記者蔡玟君攝）



文／麗塔

出國如何省錢？除了搶便宜機票和住宿之外，如果你有策略性地打包，其實也可以省下不少錢。出國不需要特地花錢買太多旅行專用的東西，Smarter Travel網站教你，至少把這幾項東西帶在身上，讓你不花冤枉錢。

1. 旅行小罐

很多人會特定買旅行用洗髮精、沐浴乳，這是廠商的招數，因為換算下來小罐比大罐貴上很多。旅客要準備的是小空瓶，然後分裝。



▲旅行用分裝小罐（圖／翻攝東森購物）

2. 防曬膏

如果你要去海灘，那麼最好從國內準備防曬過去，因為行李有液體總量限制，所以建議旅客可以買固狀防曬。如果你要到達景點才買，你會發現防曬都超貴的。

3. 行李秤

這個是必備的，不然不小心爆買自己都不知道，行李超重費用並不便宜。



▲行李秤（圖／翻攝東森購物）

4. 小點心

常常班機延誤的時候，你會發現小點心真的可以解救你，因為你不必花錢去買免稅店自己吃不習慣的東西。

5. 牛皮膠帶

牛皮膠帶黏性強、防水，當初在二戰時，經常被用來修補東西。萬一你在旅途中包包破了、行李箱爆開，它可以暫時性的坐修補，讓你不狼狽。

6. 真空袋

真空袋可以幫忙把空氣抽掉，節省你很多行李空間。



▲真空袋 （圖／翻攝東森購物）

7. 空水瓶

你可以在機場飲水機裝水，而不需要花錢買高過市價數倍的礦泉水。