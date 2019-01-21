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奧客不分國籍！Expedia研究：飛機上這5個行為最讓人討厭

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不穿鞋,飛機上脫鞋,腳臭,公德心（圖／記者林世文攝）

▲在飛機上脫鞋要注意腳臭問題（示意圖／資料照片）

文／麗塔

一名長榮空服員日前控訴遭乘客強逼幫上廁所、擦屁股，導致身心受創。事實上，機上奧客對空服員的刁難無奇不有，情節嚴重的甚至會影響機上乘客和機組員安全。Expedia公布了2018飛機與旅館禮儀研究的結果，原來很多讓人討厭的旅客行為是不分國籍的。

說到飛機上讓人受不了的行為，大家心裡面一定有非常多的經驗，例如講話超大聲、愛搶扶手、騷擾空姐、貪小便宜多要很多食物等等。

這份研究總共收到來自23個國家、共18229位旅客的答覆。雖然而這份研究的目的是為了讓空服人員了解旅客在機上感覺不舒服的來源是什麼，但是也同時讓旅客們知道，自己那些行為可能已經造成他人的困擾。
不該在飛機上做的事,踢前方座位椅背,踢椅背,公德心（圖／記者林世文攝）
▲調查顯示，飛機上讓人受不了的行為第一名是「踢前座椅背」（示意圖／資料照片）

機艙部分
1. 踢椅背者(51%)
2. 體臭乘客(43%)
3. 不注意自己小孩的父母(39%)
4. 不尊重他人空間者(34%)
5. 耳機太大聲者(29%)

這份研究也包含了旅館部分：
1. 不注意自己小孩的父母(45%)
2. 室內狂歡、走廊作亂者(41%)
3. 奧客(29%)
4. 派對愛好者(27%)

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關鍵字： 旅遊新知

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