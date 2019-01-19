暖冬櫻花乍現新北市！　各大賞櫻景點一次報你知

▲ 暖冬櫻花現新北！石碇花開美景。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著即將到來的農曆春節，2019年新北市各地櫻花也將陸續伴隨著假期腳步開花，知名景點如三芝區青山路、烏來區勇士廣場、石碇二格步道及金山區溫泉公園等地，預計於1月底開花，而今年坪林區第一棵櫻花更已於1月中旬盛開，喜愛櫻花的民眾務必追蹤賞花快報，以獲得第一手花況資訊。

▲ 暖冬櫻花現新北！新店區花開景緻。

桃園農業研究改良場副研究員吳安娜表示，由於今年氣候屬於暖冬，低溫天數較往年短缺，導致整體櫻花花苞準備時間不足，可能影響今年櫻花花況並使花期延長。若未來氣候穩定、且無連續下雨，可預期山櫻花將陸續於1月中旬過後開花，並預計在農曆年間將有本年度第1波櫻花潮，而其他如昭和櫻、河津櫻以及夙負盛名的吉野櫻將分別預計於2月底至3月盛開。

新北市的花況與賞花活動資訊，請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，同時，呼籲各位前往賞櫻花的民眾務必愛惜周遭環境，不要隨意丟棄垃圾及踐踏樹木的根部，以保護櫻花的生長，讓這份美麗的感動，能年年帶給新來的朋友呦！

▲ 暖冬櫻花現新北！三芝青山路花開美景。

▲ 暖冬櫻花現新北！烏來勇士廣場花開景緻。

▲ 暖冬櫻花現新北！三芝青山路櫻花小徑。