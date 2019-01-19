台南新地標搶先拍！「大魚的祝福」拆圍籬　21日正式啟用

▲台南新地標大魚的祝福。（圖／翻攝自Facebook／台南旅遊）

記者于佳云／採訪報導

兩層樓高的大魚帶著祝福游進安平港！台南市觀光旅遊局於臉書上表示，位在安平港的裝置藝術「大魚的祝福」目前已拆除圍籬，即將於21日正式啟用，但由於二樓工程尚未完成，提醒民眾切勿上樓，只能在裝置藝術外拍照，也歡迎民眾在過年時到台南走春，務必要去一趟。

▲大魚的嘴巴面向安平港。（圖／台南市觀光旅遊局）

台南市觀光旅遊局表示，安平運河游船在去年12月啟航後，觀旅局便著手規劃運河周邊景觀和夜間環境搭配，第一期為夜間光環計畫，現則進行第二期的光環境藝術策展。這次策展的主要藝術品邀請楊士毅操刀，設計了一座大型鯨魚裝置藝術「大魚的祝福」，位置選定於漁人碼頭旁腹地最大的港濱歷史公園，也是安平遊船的落船處。

▲鯨魚尾巴襯著台南晚霞。（圖／攝影師阿春仔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

在創作者楊士毅的設計理念中，台灣就像一隻鯨魚，浮在海面，不管是哪個時代來的人都無條件的包容，傳達台灣這片土地的包容跟愛，因此作品外型就是一隻以不鏽鋼焊接的大鯨魚，裡面則有釉燒玻璃拼接的彩色台灣立體模型。

▲彩色釉燒玻璃拼接在不同光線下呈現不同樣貌。

這隻大鯨魚張開的嘴巴朝向安平出海口，觀旅局說，最初設計就是希望能讓民眾走進大鯨魚上層後可以欣賞安平港的日落，此外，為了讓作品在晚上增添亮點，夜晚還會配合夜間點燈，讓遊客晚上也能來欣賞這隻彷彿浮在水面上的大鯨魚，多一個留在安平的理由。

根據觀旅局官方公告，「大魚的祝福」已經拆除外圍圍籬，民眾可以看到大魚的全貌，不過因為二樓的工程尚未完工，提醒民眾只能在裝置藝術外拍照，不能上樓，觀旅局也將在21日舉辦啟用記者會，趕在農曆年前讓大魚正式亮相。