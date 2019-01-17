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萌爆！寵物明星主題房全台僅2間　巴哥娃娃、眼罩周邊帶回家　

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▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲Hotel.com禮賓大使主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

無辜的眼神、短短的鼻子巴哥犬帶著小帽子身穿紅色制服玩遍世界各地，電視廣告裡超吸睛的寵物明星Hotel.com禮賓大使來到台北了！Bellpug Café by Hotels.comｘ台北東旅，超可愛的主題房、咖啡廳滿滿都是禮賓大使身影，住客還可以將可愛的周邊帶回家。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲Hotels.com禮賓大使明星犬巴哥本尊。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲從門口就有可愛的禮賓大使。

Bellpug Café by Hotels.comｘ台北東旅禮賓大使主題咖啡廳暨旅宿專案，亞洲首站來到台北，與台北東旅攜手合作打唯二兩間禮賓大使主題房，雙人房一大床「玩樂有禮房」每晚2900元；有客廳的行政套房「寵愛自己房」每晚3800元，主題房內抱枕、杯墊、窗戶、房門、浴室處處都有巴哥身影，讓人忍不住大呼太萌了。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲房間各個角落都是Bellpug。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲陪你萌萌泡澡。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲娃娃、眼罩、拖鞋通通都可帶回家。

另外，飯店內的咖啡廳也推出下午茶套餐，包含大份量綜合水果冰淇淋鬆餅、可愛的造型餅乾、狗腳印拿鐵一杯，入住主題房就能免費享用，另外，也提供每日限量15份下午茶套餐給沒住宿也想感受可愛Bellpug萌力的吃貨們。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲咖啡廳每日限量15客下午茶套餐。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲鬆餅、拿鐵、造型餅乾套餐470元，入住主題房可免費享用。

Hotels.com大中華及東南亞及印度區市場總監莊佩芙表示，顧客忠誠計畫推行以來以10晚送1晚的優惠吸客，目前已累積到3千萬名會員加入累積的行列，較去年成長10％，目前已有1000萬免費房，未來也會推出更多的Gold會員專屬好禮，包括免費客房升級、免費wifi網路服務、機場接送甚至是按摩Spa等犒賞旅客。除了老顧客優惠，Hotels.com也推出不一樣的特色住房，像是禮賓大使主題咖啡廳暨旅宿專案亞洲首站來到台灣，未來也會造訪香港、日本、韓國等地，希望靠著萌力吸客。

▲Hotel.com主題房,台北東旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲東旅休閒股份有限公司營運部副總經理王韋程、大中華區總監莊佩芙（左起）。

＊Bellpug Café by Hotels.comｘ台北東旅
開賣日期：2019年1月24日起至2019年4月24日
地址：台北東旅（台北市松山區南京東路五段97號）
電話：0227663889

關鍵字： 設計旅店 台北東旅 巴哥

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