世界3大奇景到Outlet一次滿足！輕井澤一日遊必去景點懶人包

▲輕井澤車站。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

距離東京僅約一個半小時車程的輕井澤，優美的自然風景圍繞與悠閒慢步調，早已成為海內外旅客必去的旅遊地區，本篇分享輕井澤一日遊的旅遊景點提案，從美到讓人屏息的世界奇景，到讓你買到塞滿2個行李箱都不夠的購物地點一次滿足，讓你深刻感受輕井澤的多樣魅力。

▲日本鬼押出園。

鬼押出園

鬼押出園位於長野縣和群馬縣的交界處，實際行政劃分則是屬於群馬縣，若是規劃一日遊，建議早一點抵達輕井澤，並從這裡一路玩回輕井澤車站周邊，從輕井澤驅車前往，車程約需40至50分鐘左右。1783年淺間山火山爆發，噴發出的岩漿迅速從山頂一路向平地蔓延，造就這片黑色熔岩景觀，由於劇烈火山爆發，讓當地居民聯想到如同惡鬼將熔岩往下推，而因此得名。

▲眼前的黑色石頭都是熔岩。

鬼押出園與鹿兒島櫻島、義大利維蘇威火山並列為熔岩系景觀中的世界3大奇景，走進園中，就能看見大片形狀各異的黑色巨大岩塊宛如藝術品般交錯推疊，園方特別開闢出數條景觀步道，讓旅客可以走在其中，近距離欣賞這難得一見的遼闊熔岩高原。

▲石燈旁的熔岩。

▲日本鬼押出園內的淺間山觀音堂。

▲從淺間山觀音堂觀景平台看出去的熔岩景觀。

沿著步道向上走，在制高點一角矗立一座火紅的淺間山觀音堂，這是為了悼念當年在火山噴發中離去的人們而設立，在一片黑色熔岩中，成為最明亮的風景。淺間山觀音堂的觀景台更是絕佳的賞景角度，旅客可以在這裡俯瞰遼闊的熔岩高原，而當地人心目中重要的淺間山，更近在眼前，是來到輕井澤一定要前往的景點之一。

地址：群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053

交通方式：從輕井澤車站搭乘西武觀光巴士可直達

官網：http://www2.princehotels.co.jp/amuse/onioshidashi/

▲輕井澤白絲瀑布。

白絲瀑布

白絲瀑布早已是輕井澤當地知名景點，在夏季時，瀑布周邊被碧綠的山林環抱，清涼的水氣帶走燥熱，讓人身心舒暢，而冬天的白絲瀑布則成為一片銀白世界。白絲瀑布的水源來自於淺間山的地下水，沿著彎曲的岩壁一路向下流，而形成高低落差達3公尺，幅寬七十公尺的美麗景象。

▲輕井澤舊三笠飯店。

▲若持有信濃鐵道的「萬歲Pass二日乘車券」，在入口購票處出示還可以兌換馬克杯、手帕等小禮物。

舊三笠飯店

喜歡拍照的人來到輕井澤，絕對不能錯過的景點就是「舊三笠飯店」，舊三笠飯店是1906年由實業家山本直良創設的純西式木造飯店，現在則被列為國家重要文化財，建築融入美國、英國、德國等風格，但卻全由日本人設計打造；館內提供30間客房，在明治時代是政商名流最喜愛的飯店，如今則開放讓旅客參觀，若是持有信濃鐵道外國人專用的「萬歲Pass二日乘車券」，在入口購票處出示乘車券，還可以兌換馬克杯、手帕等小禮物。

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町大字輕井澤1339-342

開放時間：早上9點至下午5點

▲舊輕井澤銀座通。

▲輕井澤澤屋果醬。

▲草莓果醬必買。

舊輕井澤銀座通

想要挖掘特色小店、麵包店或咖啡館，來到輕井澤就一定要舊輕井澤銀座通走一趟！從輕井澤車站搭乘接駁巴士，只要5分鐘就能抵達主要街道，舊輕井澤銀座通融合了歐洲建築風情與日本在地氛圍，成為一條魅力的逛街購物地，如知名的澤屋果醬、白樺堂、輕井澤法國麵包等，都集中在一條街上，除了主要街道外，旅客不妨也穿入小巷子中，也許還會發覺意想不到的特色小店，讓你在這裡逛一整個下午都還嫌時間不夠呢！

▲輕井澤王子Outlet。

輕井澤王子購物廣場

舊輕井澤銀座通讓旅人可以挖掘在地特色小物，而輕井澤王子購物廣場，就是能讓人以優惠價格將日系品牌與國際精品一次入手的購物天堂！輕井澤王子購物廣場坐擁地理優勢之便，從JR輕井澤車站一下車即達，從國際精品到運動品牌、日系品牌都能一次滿足，加上四周被樹林環抱，隨著不同季節與節日，商場內也有不同裝飾，美景搭上悠閒氣，氛讓人只想在這裡待上一整天。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢