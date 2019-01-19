大溪秘境花田換新裝！「百日草花海、黃屋」秒飛歐洲鄉村

點評：好像歐洲鄉村





▲大溪韭菜花田現在變成百日草花海。（圖／網友鄭傑森提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導



還記得去年大溪的九月雪花海嗎？時序入深冬，現在花田換了新裝，由繽紛百日草當主角，後面是童趣十足的黃色小屋，天氣好時，還有藍天白雲作陪，構圖十分夢幻，宛如身處童話世界之中。

▲繽紛花海和造景之外，還有藍天白雲作陪，宛如身處童話世界之中。

揮別雪白美景，位在大鶯路407號黃色小屋附近的韭菜花換成百日草花田，為寒冷冬日獻上一股暖流，五彩繽紛的花田裡，還裝置上黃色造景和米奇玩偶，與後方漆成黃色的房舍更顯艷麗，跟之前浪漫的九月雪相比，呈現另一番活力氛圍。

▲農民特意將米奇玩偶放在花田內，製造出童話般情境。

由於為私人土地，農民辛勤種植才有眼前成果，原為免費參觀，自去年9月起需收取50元清潔費，農民也「畫線」隔出免費區和付費區，若只是遠觀就不需付50元。但不管想不想進入花田內拍照，請旅客一樣需發揮公德心，勿留下垃圾、採摘花木，也不要恣意破壞，珍惜農民辛勤種植的心血，讓美景得以延續下去。

▲農民「畫線」隔出免費區和付費區，若只是遠觀就不需付50元。

拍完百日草花海，行程當然不能這樣就結束，大溪李騰芳古宅、齋明寺、大溪老街、天主教方濟生活園區、落羽松大道全都集中在這一帶，不妨挑幾處喜歡的景點順遊，度過知性與感性並存的大溪療癒之旅。

▲大溪百日草花海開得正美。

桃園大溪百日草花田

地址：桃園市大溪區大鶯路407號附近農田、桃園市大溪區中新里1320巷