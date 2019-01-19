期間限定粉色仙境！台中4大免費波斯菊海　踏青拍美照不花錢

▲台中四大波斯菊花海盛放中。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



旅遊中心／綜合報導

又到了花開的季節，晴朗的週末最適合出外踏青郊遊，台中每年一月起波斯菊花海陸續綻放，不僅吸引蜂蝶也吸引許多賞花遊客，今年各處花海漸漸進入最佳賞花期，想要徜徉在夢幻的粉紅花海裡，千萬別錯過以下4大台中免費熱門賞花景點。

1.后里環保公園

地址：台中市后里區舊社里

▲后里環保公園花海廣達1.2公頃。（圖／取自台中市政府建設局）



后里環保公園絕對是台中賞花的好去處，台中市政府建設局表示，今年大波斯菊種植面積超過1.2公頃，多數已在1月份盛開，波斯菊種植的十分密集，一眼望去整片浪漫粉紅讓遊客盡情拍美照。另外，一旁還有常態性的棒棒糖花海可欣賞，賞完花還可在花海旁小山丘，從高處以不同視角眺望整座花海美景。

2.台中市后里區波斯菊花海

地址：台中市后里區尾社路附近

座標：24.335010,120.723695

▲台中市波斯菊花海與惡地景觀。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

后里區一帶有很多片波斯菊花海，不過其中就屬位在尾社路附近的這片花海景觀最特別，藏身在田野間除了純樸的農村景觀，遠方還有惡地景觀做背景，浪漫嬌柔的粉色花海與壯觀陽剛的火炎山，形成特殊對比的花海景觀。不少遊客賞完花也會到火炎山順遊，感受獨特的惡地景觀。

▲登上火炎山眺望台中市景。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.花現龍井

地址：台中市龍井區中華路一段36號對面（中華路和茄投路口）

日期：裝置藝術展至1月20日

▲台中花現龍井有波斯菊海與油菜花田。（圖／龍井區農會粉絲專頁）



龍井不僅可以賞波斯菊海，10公頃大農地種植了波斯菊與油菜花海，現場花海總面積廣達80公頃，且現場還設計了許多裝置藝術可拍，其中最吸金的就是高達將近6公尺的茄芷袋，高達5.7公尺、寬4.6公尺，是一般尺寸的將近15倍大，矗立花海中復古又可愛，不過裝置藝術僅展出至20日，花海則會繼續開放。

▲台中龍井這只茄芷袋高達5.7公尺。（圖／龍井區農會粉絲專頁）



4.忘憂巴士花海

地點：台中市外埔區溪底路

▲粉色忘憂巴士已悄悄登場。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



位於台中外埔的忘憂谷一年四季都是外拍熱門景點，夏季綠油稻田拼成療癒巧拼、豐收時節時大片金黃稻海，冬季休耕時則成一片粉紅秘境，今年的波斯菊花已開，冬季限定的粉色忘憂巴士美景今年已浪漫登場，目前花況正美，一起漫步花叢間把煩惱通通拋開。

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》、IG@molly888666授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。