ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

奧樂雞快閃成美文化園、4米氣球超萌　中台世界博物館6天免門票

▲超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

▲為慶祝「成美公堂140周年」，超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

超萌角色「奧樂雞OLOGY」現身彰化成美文化園！為慶祝「成美公堂140周年」，8月15日至10月15日期間，4公尺高奧樂雞氣球、互動打卡板矗立園區，16日還有奧樂雞粉絲見面會。因應七夕在即，園區加碼推出8月限定情侶優惠票，只要情侶完成「公主抱原地轉圈」任務，即可享雙人門票399元優惠。

▲超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

▲▼與奧樂雞一起穿梭百年古蹟，探索成美公堂的神祕角落；森林野餐派對將有4公尺高奧樂雞。（示意圖／業者提供）

▲超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

成美文化園歡慶140周年，於園區打造一系列主題活動，融入「起吉（雞）厝」吉祥意涵，融合虎爺帽、客家花布等元素，打造奧樂雞大型氣球、角色立板、野餐窗貼等造景。

▲超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

▲多款主題打卡框。（示意圖／業者提供）

東園區則化身野餐派對舞台，4公尺高奧樂雞氣球、互動打卡板均在此。另也規劃情侶專屬LOVE背板，以百日紅花海陪襯，營造浪漫的氛圍。同時，9、10月假日限定的「藍晒杯墊DIY體驗課程」只要150元。

▲中台世界博物館。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

▲中台世界博物館歡慶9周年，將以「茶」為主題推出「覺茶美好世界」年度館慶。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館

另外，南投中台世界博物館歡慶9周年，將以「茶」為主題推出「覺茶美好世界」年度館慶，8月19日至24日開放民眾免費入館參觀。

▲中台世界博物館。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

▲中台世界博物館8月19日至24日開放免費入館。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

「覺茶美好世界」串聯禪茶文化與生活美學，從品茗、揉茶、書寫到蔬食市集，帶來五感沉浸體驗。主場活動於8月23、24日登場，廣場集結多家蔬食品牌與集章換體驗活動，邀民眾在群山環抱、唐風古城意象的空間中，練習覺察、靜心，感受「茶即禪」的生活智慧。

關鍵字： 彰化旅遊 成美文化園 花海旅遊 奧樂雞OLOGY 南投旅遊 中台世界博物館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

推薦閱讀

奧樂雞8/15起快閃成美文化園

奧樂雞8/15起快閃成美文化園

羅東日式風格咖啡「一人喫茶店」

羅東日式風格咖啡「一人喫茶店」

赴日注意！東京麻疹病例飆增「去年3倍」

赴日注意！東京麻疹病例飆增「去年3倍」

崖上海景神社、逛日本第二大鐘乳石洞窟

崖上海景神社、逛日本第二大鐘乳石洞窟

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

新加坡6千坪WEAVE開幕　品牌一次看

新加坡6千坪WEAVE開幕　品牌一次看

3家手搖飲最新限時優惠

3家手搖飲最新限時優惠

開賣超過50年！被人潮包圍炸肉圓店

開賣超過50年！被人潮包圍炸肉圓店

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　

桃園「大型氣墊水樂園」夏季限定

觀音瀑布門票降價　6種人免費

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

排隊困難店「蔡家牛排麵」列必比登

新竹縣市15家美食入選必比登

3家手搖飲最新限時優惠

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

新北市15家入選必比登推介

板橋40年切仔麵老店　濃郁麻醬麵加蒜泥隱藏吃法

熱門行程

最新新聞更多

奧樂雞8/15起快閃成美文化園

羅東日式風格咖啡「一人喫茶店」

赴日注意！東京麻疹病例飆增「去年3倍」

崖上海景神社、逛日本第二大鐘乳石洞窟

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

新加坡6千坪WEAVE開幕　品牌一次看

3家手搖飲最新限時優惠

開賣超過50年！被人潮包圍炸肉圓店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366