奧樂雞快閃成美文化園、4米氣球超萌　中台世界博物館6天免門票

▲為慶祝「成美公堂140周年」，超萌角色「奧樂雞OLOGY」8/15起現身彰化成美文化園。（示意圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

超萌角色「奧樂雞OLOGY」現身彰化成美文化園！為慶祝「成美公堂140周年」，8月15日至10月15日期間，4公尺高奧樂雞氣球、互動打卡板矗立園區，16日還有奧樂雞粉絲見面會。因應七夕在即，園區加碼推出8月限定情侶優惠票，只要情侶完成「公主抱原地轉圈」任務，即可享雙人門票399元優惠。

▲▼與奧樂雞一起穿梭百年古蹟，探索成美公堂的神祕角落；森林野餐派對將有4公尺高奧樂雞。（示意圖／業者提供）





成美文化園歡慶140周年，於園區打造一系列主題活動，融入「起吉（雞）厝」吉祥意涵，融合虎爺帽、客家花布等元素，打造奧樂雞大型氣球、角色立板、野餐窗貼等造景。

▲多款主題打卡框。（示意圖／業者提供）

東園區則化身野餐派對舞台，4公尺高奧樂雞氣球、互動打卡板均在此。另也規劃情侶專屬LOVE背板，以百日紅花海陪襯，營造浪漫的氛圍。同時，9、10月假日限定的「藍晒杯墊DIY體驗課程」只要150元。

▲中台世界博物館歡慶9周年，將以「茶」為主題推出「覺茶美好世界」年度館慶。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

另外，南投中台世界博物館歡慶9周年，將以「茶」為主題推出「覺茶美好世界」年度館慶，8月19日至24日開放民眾免費入館參觀。

▲中台世界博物館8月19日至24日開放免費入館。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

「覺茶美好世界」串聯禪茶文化與生活美學，從品茗、揉茶、書寫到蔬食市集，帶來五感沉浸體驗。主場活動於8月23、24日登場，廣場集結多家蔬食品牌與集章換體驗活動，邀民眾在群山環抱、唐風古城意象的空間中，練習覺察、靜心，感受「茶即禪」的生活智慧。