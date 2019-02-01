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出國旅遊如何防偷防搶？達人傳授實戰經驗9招

點評：出門在外真的要小心為上！
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偷竊,行竊,小偷,竊賊（圖／達志／示意圖）

▲偷竊。（圖／達志／示意圖）

文、圖／MR photography x 張詠翔醫師

前幾天在PTT順手回了板友的問題，如何在出國期間防偷防搶呢？其實這也是之前演講時，很多朋友希望我分享的主題，既然最近沒人找小弟我演講（哭），那就寫篇心得文吧！

很多事情真的是要痛過才會思考如何去避免重蹈覆轍，我在多年前曾經整包Kata相機包和單眼、鏡頭被歹徒聲東擊西給搶走，所以在環遊世界時，特地針對防偷防搶下了點功夫，畢竟帶著相機和行李在南美及歐洲都非常抖啊...

1. 先爬文嚇自己

不管是PTT或背包客棧，都有許多人分享旅遊遭偷遭搶的慘痛經驗，建議花點時間把這些血淚史看一下，記取教訓。無論在南美洲、歐洲，其實歹徒的手法都大同小異，讓自己先有心理準備，才知道如何破解。

最大原則就是：

隨時提高警覺
東西不離手、不離開視線
人多時，背包背前面（如果有防盜背包倒是不需要）
不要到人煙稀少的巷弄內（再怎麼防偷，都很難防搶）


2. 防盜背包

當初為了防盜這件事，找了很久，最後還是覺得Pacsafe的防盜相機包最安全。這間澳洲公司是專門生產各種旅遊防盜包和配件，旅遊過程中除了最怕被偷護照、錢包之外，再來就是相機，雖然Pacsafe不是專門做相機包的，但他們的相機背包還算實用。

Camsafe X25 anti-theft camera backpack

我買的是 Camsafe X25 anti-theft camera backpack

先說他的優點：

所有拉鍊都可以鉤住防止被拉開
背包本身內建很細的鋼絲，小刀無法劃開
背帶有較粗的鋼絲，無法被剪斷、扯斷
有RFID夾層，避免信用卡、護照被掃描複製
可以快速把背包綁在固定物，避免背包不在手上時被搶走偷走
容量還算大，至少一機兩鏡，上面還有一個空間可以放雜物
可側開拿相機、鏡頭
可以放筆電、側邊可放水壺或是腳架
外觀低調
Camsafe X25 anti-theft camera backpack

我自己用這咖帶了：

Canon 5D3
Canon 16-35mm f/2.8 L鏡
Canon 24-70mm f/2.8 L鏡
Canon 70-200mm f/4 小小白
約1kg的碳纖維腳架
蘋果 Macbook air 13吋


環遊世界一年倒是沒啥問題，在南美、法國、西班牙、希臘這些容易被偷的地方，都可以很放心的把背包往後背。基本上這咖很難被偷，也不會被偷拉開、割破，只怕被搶而已！


再來是他的缺點：

相機層的隔板很軟，用一陣子就會塌掉
相機層只能放一機兩鏡，我第三鏡是放在最上面的置物層
後來覺得很牙給，在旅遊過程中就把小小白託人丟回臺灣
不耐背，畢竟不是專業相機包/登山包
臺灣賣很貴（建議到國外購買，我個人是在淘寶買的）
沒辦法直接掛在行李箱的提把上
防碰撞的能力較差


本人沒有任何業配，純粹推薦這個防盜相機背包給有需要帶單眼旅遊的朋友。


3. 鋼絲密碼鎖

其實我不知道這東西正確的名字是啥，我買的是pacsafe "Retractasafe 250 4-dial retractable cable lock"
pacsafe "Retractasafe 250 4-dial retractable cable lock"

是一個可以伸出鋼絲的密碼鎖，搭配上述防盜背包就更佳完美。

使用時機：

在長途巴士、夜巴
吃飯時
背包或行李箱寄放在民宿時

雖然我的防盜背包，背帶可快拆直接綁在固定物上，但有時候還是無法可綁。這時候搭配這個鋼絲鎖會很好用，把鋼絲拉出來，穿過背包的提把或背帶，然後綁在巴士上的座椅，就可以安心的在車上休息。或是不想抱著包包吃飯，這時候把背包綁在看得到的地方，也可以很安心。再來就是，偶爾會把行李箱或背包寄放在民宿，我當初在秘魯、玻利維亞、智利時，有些景點無法攜帶太多東西，勢必得把大部分行李寄放在民宿。這時候有這鋼絲鎖就非常方便，雖然硬要剪還是剪得斷，但至少有點嚇阻和拖延時間的效果。


這東西可以隨身攜帶，上飛機也沒問題喔，搭了60幾趟飛機都沒被海關刁難！（反而是帶了20幾塊香皂，結果被當成攜帶毒品，要求打開行李箱檢查和化驗...）如果遇到歹徒也可以拿來當武器，鞭打或是勒喉（誤）

4. 把自己弄得邋遢一點

如果真的要到危險地區，就不要打扮得太光鮮亮麗！

▲▼出國防偷防搶心得。（圖／MR photography x 張詠翔醫師提供）

出發前 vs 旅遊中 (這時候一定要補一句，老婆還是一樣漂亮！)

黃種人本來就是被搶的高危險群，所以能低調就低調。我當初刻意都穿得非常邋遢，幾套宅宅荷邊T一整年從頭穿到尾，褲子也是破破髒髒的機能褲。後來甚至刻意把自己曬很黑，留了一整年鬍子，在南美洲曾被當成在地人呢！（結果一開口只會講Hola就破功了）


5. 擺臭臉、瞪別人、罵髒話

▲▼臭臉,生氣。（圖／免費圖庫Pixbay）

▲旅途中只要身邊有奇怪的人靠近，就不要嘻嘻哈哈的，馬上擺臭臉、巡視四周。（圖／免費圖庫Pixbay）

我們在環遊世界過程中，並非一路順利，中間也是好幾次遇到小偷想扒我們東西。最重要的當然是要隨時提高警覺、隨時提高警覺、隨時提高警覺。只要身邊有奇怪的人靠近，就不要嘻嘻哈哈的，馬上擺臭臉、巡視四周、有人一直偷喵你就瞪回去，或是露出你的...肌肉、刺青等等

總之就是要裝狠、裝兇！

亞洲人容易被搶，有一部份原因就是因為瘦弱沒啥抵抗力，還好我是高大肥宅，看起來有一定的攻擊力（自以為）。出發前有幻想自己全身刺青，似乎比較不會變成目標，只是這代價有點太大

6. 備用眼鏡或是多帶幾副拋棄式隱形眼鏡

隱形眼鏡。（圖／記者李佳蓉攝）

身為一位宅宅，高度近視是一定要的。旅遊過程中，我隨時都做好被偷被搶的心理準備。

東西被搶被偷，可以刷卡買回來；
護照被偷被搶，可以臨時補辦；

但如果眼鏡不見了，那可是最麻煩的事情之一！尤其是高度近視散光的人，務必多帶一副眼鏡，或是多帶一些拋棄式隱形眼鏡。在國外臨時要配眼鏡、甚至買日拋月拋，都是非常麻煩的事情。絕大多數國家都要處方箋，而且也不是說買就買得到。當然你也可以選擇在出發前就先去做個雷射近視手術，就少了一件令人擔心的事情啦。


7. 不要一直把相機掛在身上

把單眼掛在脖子上 = 告訴別人快來搶我吧

拍完照，盡快把相機收在包包內。雖然Pacsafe有出防割的相機背帶，但國外還有歹徒不是直接搶相機喔，而是聲東擊西把你的鏡頭轉走，這真的完全沒辦法防止（而且鏡頭被轉走，相機會入塵啊啊啊 (?!)總之，相機能放包包內就不要拿出來招搖，尤其是鏡頭有紅圈圈還是寫個 G 的，這都是歹徒的目標！倒是腳架我會隨時拿在手上，甚至不把腳架的腳完全收起來，扛在肩膀上很霸氣、很有攻擊力，可以當成打跑歹徒的武器（看起來啦）但這樣就有點太誇張了 XDDDDD

▲▼偷竊示意圖。（圖／免費圖庫Pixbay）
▲出國碰上被偷竊可能整個打亂行程。（圖／免費圖庫Pixbay）


8. 身邊伙伴相互照應

▲▼旅伴,朋友。（圖／免費圖庫Pixbay）

▲旅行中需要身邊朋友互相幫忙。（圖／免費圖庫Pixbay）

拍攝過程中，難免會專注在小視窗內，或是夜間用腳架長曝時，都是無法專心防竊賊。這時候，需要你身邊的人站出來，和你背靠背，觀察你視線死角是否有奇怪的人士出現。

9. 把所有陌生人都當成壞人

沒有外國人都很nice這種事情，把所有陌生人都預設為壞人就對了。

出門在外就是不要相信任何人、不要理會任何搭訕、不要鳥問路的。對方跟你囉哩八唆，就霸氣地用台語罵回去吧！出門在外，沒有「人性本善」這種事！

結論

大部分的狀況其實都可以預防，唯獨搶劫這件事情，真的是防不勝防。總之再說一次，隨時保持警覺，避免去連當地人都不太去的地方，不然就趁出國前把自己練壯一點或是全身刺青吧！最後來一張秘魯馬丘比丘的照片，雖然當時在南美洲都很害怕被搶，不過南美的景觀真的是無與倫比啊！

▲▼出國防偷防搶心得。（圖／MR photography x 張詠翔醫師提供）

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關鍵字： MR photography x 張詠翔醫師 出國 防偷防搶

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