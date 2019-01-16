今夏最療癒！深度體驗綠色內蒙古　來東北開極光派對

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、shutterstock.com提供

夏天的內蒙古，是整片一望無際的青綠色，連綿到天邊的草原療癒感十足，讓人忍不住想在上面滾來滾去，或在夜裡浪漫的數星星。尤其夏天的內蒙古很少下雨，在這一季到這裡旅遊，也不必擔心連日的大雨來攪局喔！



▲呼倫貝爾大草原遼闊的草原海。（圖／喜鴻假期提供）

內蒙古最著名的草原美景，絕對是呼倫貝爾草原。這裡保存完好，有「牧草王國」的美稱，綠色的草原彷彿大自然鋪上的天然地毯，讓人聯想到WINDOWS XP經典的藍天、白雲、草原桌布「天佑之福」。夏天，呼倫貝爾草原的空氣清爽乾淨，還能經常在這裡見到牛、羊悠哉吃草的景象及傳統的蒙古包，並能體驗蒙古族隆重的迎賓模式「下馬酒」─享受蒙古美女為你斟的美酒，以及草原人最原始的祭天方式「祭敖包」。



▲住進蒙古包，體驗最道地的內蒙古風情！（圖片僅供參考，請以實際入住之蒙古包為主。圖／shutterstock.com提供）

如果你已經深深愛上草原風景，相信你也會喜歡內蒙古的高原草原─希拉穆仁草原。在這裡待上一天，住進蒙古包，好好體驗蒙古族獨特的風情吧！蒙古男兒三藝表演、摔跤表演、賽馬，將帶給你刺激精彩的視覺享受。晚間，敬請期待蒙古族熱情奔放的篝火晚會，這將是這一天的重頭戲！



▲額爾古納濕地一望無際的綠色風光。（圖／shutterstock.com提供）

在呼倫貝爾草原的北部，還有另一個綠色的天堂─額爾古納濕地，額爾古納濕地是「亞洲第一濕地」，穿過濕地的根河彎曲清澈，像是溫柔的母親，孕育了沿岸綠意盎然的矮樹灌木、生機蓬勃的花草和豐美的草甸，並時刻溫柔擁抱著這片淨土。夏天，一望無際的綠色景致絕對值得你到現場親自觀賞。



▲五大連池風景區擁有完整的火山地貌，長滿綠樹的火山口就像是抹茶口味的凹蛋糕。（圖／shutterstock.com提供）

中國有座「天然火山博物館」─五大連池風景區！五大連池風景區擁有完整的火山地貌，看的到像是凹蛋糕的火山口。來到這裡的老黑山，你會發現除了綠色的樹林外，幾乎都是黑色的火山石；被火燒過、如破鍋子般的火山口，則是「火燒山」的象徵；含有大量礦物質的南、北飲泉，據說對身體有益，打開水龍頭，就有天然的冷泉嘩啦嘩啦的流下來。





▲來中國漠河鎮，你也能看見極光美麗的身影。（圖／喜鴻假期提供）

想看極光，不必跑到歐洲，6月中，中國最北的小鎮「漠河鎮」，有場令人期待的節慶─漠河北極光節。這時，有很高的機會可以遇見這場美麗的天空煙火秀，迷幻絢麗的風景在夏夜裡特別迷人。

推薦行程：

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