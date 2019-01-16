前進北疆秘境「神的後花園」　預約夏季避暑之旅

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、shutterstock.com提供

厭倦了嘈雜的都市和髒空氣嗎？中國新疆北部有許多秘境級的景點，未經過度開發的美景讓人心動不已，清新的空氣令人身心舒暢，隨手一拍，都能拍到媲美明信片的美好風光。夏季時，蔓延至天邊的青綠芳草、寶石般的流水，真實呈現人們夢想中的仙境。



▲喀納斯湖景區碧綠的灣流與翠綠山林，交織出最美的夏季風情。（圖／shutterstock.com提供）

在蒙古語代表「美麗而神祕」之意的喀納斯湖景區，擁有一個神級稱號─「神的後花園」，夏天，翠綠的林木山野、隨著季節和天氣變化成不同色彩的湖水像畫一樣。景區大約位在海拔1,300公尺的地方，即使是夏天，氣候也相當涼爽，是絕佳的避暑勝地。想感受變化萬千的喀納斯湖，可以搭船遊覽景區之中的三道灣，感受吹來的清爽微風，體驗最豐富的喀納斯湖風光。



▲喜鴻假期限定北疆行程，特別安排搭吉普車到獨庫公路兜風。（圖／喜鴻假期提供）

連接南北疆的獨庫公路，由於天氣和行車安全的關係，約只在6月到9月開放，而且沿途還能見到豐富的景致，像是被大自然精雕細琢的鹽水溝、高低起伏的火紅色克孜利亞山地、磅礡的峽谷風光、浩瀚的草原景觀、放牧的動物…，就像是個期間限定的大型露天展覽，絕對值得親自造訪。



▲喀拉峻大草原彷彿是上帝鋪上的綠色地毯。（圖／喜鴻假期提供）

春夏時，是特克斯喀拉峻大草原最美麗的時候。上百種青綠色的牧草綿延至彼端的雪山下，像是色彩繽紛飽和的地毯；來到闊克蘇大峽谷，綠草如茵的台地上有條深深的溝壑，這是大自然傑出的作品，線條複雜、如海浪般的曲線，彷彿一幅被定格在最美瞬間的綠色波浪風景畫。



▲線條優美的綠色波浪，就在闊克蘇大峽谷。（圖／喜鴻假期提供）

夏天，天氣晴朗時，被雪山擁抱的賽里木湖，色彩既像色澤純粹飽滿的藍寶石，也像是一片天然的鏡子，映照出蔚藍的天空和潔白的雲朵。湖邊廣闊的草原讓人忘卻煩憂，西岸的海西草原更是綠草如茵，經常能見到牛群、羊群悠遊於草原上，豐富的景色也成為攝影迷們的私房攝點。



▲絕佳的天然攝影棚─賽里木湖。（圖／shutterstock.com提供）

維吾爾語的「巴紮」指的是市集、菜市場，「新疆國際大巴紮」是全世界規模最大的巴紮，建築風格展現濃厚的伊斯蘭style。這裡是採購伴手禮的好地點，各式各樣的果乾、乳酪、奶疙瘩、民族手工藝品、樂器、鋒利的英吉沙小刀…，琳瑯滿目的商品讓你一次買足購物清單上的項目。





▲進入超好買的新疆國際大巴紮前，請先準備足夠的銀彈。（圖／喜鴻假期提供）

喀贊其民俗文化街，帶你走入充滿維吾爾色彩的世界！大大的拱門像是歡迎每位遊客的到來，走進街道，家家戶戶的外牆與街道各具特色，鮮豔明亮的色彩引人注目，許多住戶也會在室外種植美麗的花草，每走幾步就能遇到超好拍的場景。街道上還有販售鮮豔的地毯、手工刺繡等特別商品的小攤販，讓你把維吾爾風情帶回家，分享給身旁的親朋好友。

推薦行程：

▲ 季節限定《直飛》

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