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享受梅花撲鼻香！士林官邸梅花本周末最美

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文／Sharelife分享生活

此時正是梅花盛開，賞梅的好時節！每年1月梅花群就開滿枝頭，士林官邸公園的梅樹預計本周末為最佳觀賞期。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／台北市政府公園處

1月是梅花的花期，不過許多著名的賞梅景點位於山區，交通較不便利，不過士林官邸公園裡頭栽植超過百株梅樹，每到梅花盛開季節，總讓人佇足停留欣賞，朵朵雪白的梅花在枝頭恣意綻放，清新脫俗的景緻，吸引來許多攝影愛好者。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／台北市政府公園處


公園處表示，士林官邸公園內的玫瑰園栽植一群成齡梅樹，具有其歷史意義，梅樹代表蔣公與夫人蔣宋美齡獨愛的玫瑰相互呼應，象徵二人相依相偎的堅貞愛情，現正逢梅樹含苞待放，格外應景，漫步在梅花小徑，景色怡然自得，感受梅花撲鼻的清香。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／台北市政府公園處

梅為薔薇科李屬的落葉喬木，梅樹高約4到10米，樹冠開展，樹幹褐紫色或淡灰色，花期在冬春季，花五瓣，直徑1~3厘米，花色有白、玫瑰紅、深紅等，遇冬季低溫及濕冷氣侯條件更適合梅花的綻放，象徵其堅忍不拔的精神，猶如下雪般的美景，值得你前來一睹梅花之美。

目前士林官邸公園的梅樹約開2-3成，預計本周末為最佳觀賞期，梅花的花期極短，歡迎民眾儘早規劃行程把握盛開時光，前往欣賞梅花冰清玉潔的美麗景緻。


（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台北旅遊 士林官邸 梅花

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