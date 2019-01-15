復古可愛！5.7公尺高放大版買菜袋　粉色波斯菊、油菜花海免費拍

▲台中花現龍井花海。（圖／龍井區農會粉絲專頁）



旅遊中心／綜合報導

台中處處都是粉紅花海，除了外埔的忘憂粉紅巴士、后里的惡地花海秘境，龍井也有一處10公頃大波斯菊和油菜花海，現場花海總面積廣達80公頃，且現場還設計了許多裝置藝術可拍，其中最吸金的就是高達將近6公尺的茄芷袋，另類復古打卡點。

▲龍井花海巨大茄芷袋。（圖／龍井區農會粉絲專頁）



今年2019花現龍井活動熱鬧非凡，除了粉色波斯菊花海拍個夠，一旁還有黃澄澄的油菜花田，賞花民眾可以將兩種花海美景一網打盡，有的區塊是大波斯菊與油菜花混種，拍起來有另類的繽紛美感。花海旁也有許多藝術裝置可拍照，像是繽紛的農用小卡車、彩繪風車等。

▲龍井粉色波斯菊混油菜花田。（圖／《一起趴趴照》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲五彩繽紛的農業用小卡車。



▲彩繪小風車。



花現龍井現場最吸睛的就是「巨大版」茄芷袋，茄芷袋為台灣的傳統手提包也就是俗稱的買菜包，最初由藺草手工編織而成，隨著工業化改為使用尼龍製作，繽紛的條紋線條復古又搶眼，近幾年成為台灣文創系列的熱銷商品，而龍井這兩只提袋可不是普通的尺寸提袋，高達5.7公尺、寬4.6公尺，是一般尺寸的將近15倍大，矗立花海中也成為當地的打卡新地標，裝置藝術僅展至1月20日，想要朝聖動作要快。

▲復古的買菜袋高達5.7公尺。



2019花現龍井

地址：台中市龍井區中華路一段36號對面（中華路和茄投路口）

日期：裝置藝術展至1月20日

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。